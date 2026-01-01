Силы ПВО РФ за день сбили 76 украинских БПЛА

Дроны сбивали над Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской областями, Крымом, акваторией Азовского моря.

Что сообщают из регионов?

В деревне Гирьи после атаки дрона пострадал 77-летний мужчина, у него минно-взрывная травма, слепое осколочное ранение правого бедра, указывают в оперштабе Курской области со ссылкой на губернатора Алесандра Хинштейна.

В селе Денисковичи ранены 42-летняя женщина и 23-летняя девушка в результате атаки двух украинских дронов-камикадзе по движущемуся легковому автомобилю, их госпитализировали. После удара БПЛА по движущемуся грузовому автомобилю на автодороге Чолхов – Климово ранен водитель, рассказывает губернатор Брянской области Егор Ковальчук.

В Шебекине в результате атак погиб мужчина, девять человек ранены. В Комсомольском 12-летняя девочка от полученных травм скончалась на месте, ее мама получила осколочное ранение головы. В Мощеном два дрона сдетонировали на территории частного дома – мужчина получил тяжелые ранения и скончался на месте. В Маломихайловке при ударе дрона по машине у мужчины множественные осколочные ранения рук и ног, сообщают в оперштабе Белгородской области. Также пишут о поврежденных домах и других объектах.

В 21:34 и 21:42 появилась информация о в общей сложности 10 сбитых беспилотниках в Telegram-канале московского мэра Сергея Собянина.

Что сообщали ранее?

Минувшей ночью, как заявляли в Минобороны, над регионами России был перехвачен и уничтожен 71 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа.

Накануне, 11 ноября, с 8:00 мск до 20:00 мск сбили 85 беспилотников.