"Сейчас трудно сказать, какое посредничество применимо в истории вокруг Ирана. Ситуация, складывающаяся в Персидском заливе вокруг Ирана, будет завтра обсуждаться. Наверняка президент Пезешкиан проинформирует Путина о том, что происходит", – заявил представитель Кремля в интервью информационной службе "Вести" в понедельник, 31 августа 2026 года.

"Ситуация, конечно, развивается не по лучшему сценарию. Мы видим, что буквально накануне были очередные всплески эскалации с обеих сторон", – отметил Песков.

Президент РФ Владимир Путин 4 июня в рамках Петербургского международного экономического форума встретился с руководителями мировых информационных агентств и ответил на их вопросы. В частности, речь зашла об отношении Москвы к событиям, связанным с Ираном, и о противостоянии Ирана и США. Российский лидеи рзаверил тогда в готовности РФ содействовать урегулированию вокруг Ирана.

В обновленной концепции безопасности в Персидском заливе Россия предлагает государствам региона отказаться от угроз применения силы, выстроить механизмы предотвращения военных инцидентов и не использовать свою территорию для атак на соседние страны.

"Россия в случае обращения готова поддержать посреднические усилия как на треке завершения агрессии против Ирана, так и в более широком плане поддержания стабильности на Ближнем Востоке", – заявил замглавы МИД России Александр Алимов 24 августа.

Через три дня после этого президент США Дональд Трамп заявил, что не испытывает беспокойства по поводу взаимодействия России и Ирана, в том числе в связи с возможными переговорами лидеров двух стран о ядерном соглашении. По его мнению, Россия в целом демонстрирует положительную позицию по иранскому вопросу.