По словам министра, ранее действующее исключение должно было перестать действовать 21 ноября 2026 года. Таким образом, новый срок истечет 21 марта 2027-го. Сакова подчеркнула, что республика продолжит сокращать импорт российской нефти и искать альтернативные источники. Видеообращение Саковой опубликовано в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

О каких санкциях идет речь

22 октября 2025 года администрация Трампа ввела санкции против двух крупнейших российских нефтяных компаний – "Роснефти" и "Лукойла". Их внесли в американский санкционный список SDN. Ограничения предусматривают блокировку их активов под американской юрисдикцией и запрет на операции с ними для американских лиц.

Это создает риски и для иностранных контрагентов: банки и компании могли отказаться обслуживать сделки с санкционными структурами, опасаясь вторичных санкций. В связи с этим одновременно с введением ограничений администрация президента США Дональда Трампа предоставила Словакии и Венгрии отдельное исключение из ограничений сроком на один год, поскольку эти страны сильно зависят от российской нефти и не могут быстро перейти на альтернативные поставки без риска перебоев в работе НПЗ и снабжении топливом.

При этом Евросоюз после начала российской спецоперации в 2022 году запретил импорт нефти из РФ морским путем, но сохранил временное исключение для трубопроводных поставок в страны, не имеющие достаточных альтернатив. Оно распространяется на Словакию и Венгрию.

Российская нефть в Словакии: от экспорта к внутреннему потреблению

Словакия и Венгрия остаются последними крупными покупателями российской трубопроводной нефти в ЕС. От поставок в Словакию зависит работа Slovnaft, единственного в стране нефтеперерабатывающего завода, который обеспечивает практически весь внутренний рынок нефтепродуктов. Предприятие принадлежит венгерской MOL Group.

Slovnaft – крупный региональный производитель и экспортер топлива. По данным Всемирного банка и базы UN Comtrade, в 2024 году Словакия экспортировала около 2,13 млн т нефтепродуктов на сумму $1,64 млрд. Основными потребителями были Чехия (874 тыс. т), Венгрия (727 тыс. т), а также Австрия (94 тыс. т), Румыния (128 тыс. т) и Польша (91 тыс. т).

В 2025 году экспорт вырос до 2,31 млн т. Крупнейшими покупателями остались Венгрия (1,25 млн т) и Чехия (638 тыс. т). Российская нефть в годовом исчислении составляла около 83% нефтяного импорта Словакии. Долгосрочный контракт на поставку российской нефти в страну действует до конца 2029 года.

До 5 июня 2025 года Словакия пользовалась отдельным исключением из санкций ЕС, разрешавшим экспорт в соседние страны нефтепродуктов, произведенных из российской нефти. Теперь топливо, произведенное из российской нефти, разрешено использовать на словацком рынке, но нельзя поставлять в другие государства ЕС. Для сохранения экспорта Slovnaft перерабатывает альтернативное сырье не из РФ. Евросоюз намерен полностью прекратить импорт российской нефти к концу 2027 года.

Основной канал поставок – "Дружба"

Нефть поступает в Словакию преимущественно по южной ветке трубопровода "Дружба", проходящей через Украину. В последние годы транзит неоднократно прерывался.

В последний раз поставки нефти по ветке прекратились в январе 2026 года после повреждения инфраструктуры в районе города Броды. Киев назвал произошедшее следствием атаки со стороны РФ. Венгрия и Словакия обвиняли украинские власти в затягивании восстановления поставок.

23 апреля поставки возобновились. До этого Словакия и Венгрия использовали запасы и альтернативные маршруты, в частности хорватский нефтепровод Adria.