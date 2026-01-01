Советник Минтранса Чадаев ушел с должности после возбуждения в Азербайджане уголовного дела

Экс-советник подчеркнул в своем Telegram-канале, что все сделанные им заявления в подкастах и в блоге являются его личной оценкой.

По его словам, он глубоко погружен в темы БПЛА, технологического суверенитета и связанных с ними политических процессов.

Чадаев добавил, что не считает правильным, когда подобные высказывания сказываются на взаимодействии государств и создают препятствия для совместной работы.

Генпрокуратура Азербайджана заочно арестовала и объявила в розыск трех российских журналистов – Ивана Князева, Семена Уралова и Алексея Чадаева – по обвинениям в публичных призывах к терроризму, насильственному изменению конституционного строя Азербайджана и разжиганию национальной ненависти.

Поводом для уголовного дела стали высказывания Князева, Уралова и Чадаева в программе "Чистота понимания" на YouTube-канале Уралова. Следствие считает, что в выпусках от 14 июля и 13 августа 2026 года содержались призывы к применению насильственных методов против Азербайджана, а также к "физическому уничтожению и адресной ликвидации отдельных лиц".

Иван Князев – ведущий телеканала "Москва 24" и академический руководитель программы "Журналистика" в НИУ ВШЭ, Семен Уралов – политический консультант, медиаэксперт и шеф-редактор проекта "Союзный интегратор" ("Сонар-2050"), Алексей Чадаев – политолог, кандидат культурологических наук, бывший референт Управления президента по внутренней политике, руководитель НПЦ БАС "Ушкуйник".

Всем троим заочно предъявлены обвинения по статьям 214-2 (публичные призывы к терроризму), 281.2 (публичные призывы против государства) и 283.2.1 (разжигание национальной ненависти и вражды) Уголовного кодекса Азербайджана.

Также МИД Азербайджана вызвал российского посла из-за заявлений журналистов. В Баку российскому послу Михаилу Евдокимову был заявлен решительный протест в связи с заявлениями в российских СМИ, которые азербайджанская сторона сочла "провокационными, оскорбительными и угрожающими".