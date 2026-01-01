Стубб призвал Европу напрямую говорить с Россией

"Если мы хотим быть частью переговоров, то не можем хранить молчание и переходить в беззвучный режим. Нам нужно напрямую говорить с русскими", – сказал финский лидер в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Он также подчеркнул, что Европе необходимо самостоятельно заботиться о своей безопасности, а не перекладывать эту ответственность на Соединенные Штаты. По словам Стубба, европейским странам следует оценить, насколько политика Вашингтона в отношении России и Украины отвечает их собственным интересам. Если американский курс не совпадает с европейскими приоритетами, Европе нужно активнее включаться в дипломатический процесс.

Комментируя телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, который состоялся в конце октября, Стубб назвал его "хорошим и прямым". По его словам, российский лидер продемонстрировал аналитический склад ума, был хорошо подготовлен к беседе и сохранял спокойствие. Финский президент также отметил, что Путин умеет слушать собеседника.

Стубб рассказал, что целью контакта было передать Москве ключевые послания Украины перед переговорами в Абу-Даби. По его словам, инициатива обсуждалась с Киевом и Вашингтоном, а перед звонком финская и норвежская стороны проинформировали союзников.

Финский лидер назвал разговор одновременно способом укрепления доверия и инструментом сдерживания. Он напомнил, что Финляндия граничит с Россией, поэтому исход конфликта на Украине напрямую отразится на безопасности страны. При этом Стубб предупредил, что после окончания боевых действий российские войска могут быть переброшены к финской границе.

При этом Стубб не считает, что телефонный контакт свидетельствует об изменении позиции Москвы.

Финский президент также скептически оценил перспективы быстрого завершения конфликта. Он напомнил, что в октябре переговорный процесс оказался на грани срыва после публичного обмена заявлениями между президентом США Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским. Переговоры в Абу-Даби, по оценке Стубба, позволили сторонам хотя бы возобновить общение, однако рассчитывать на скорое соглашение не приходится. Он также не ожидает в ближайшее время трехсторонней встречи Трампа, Путина и Зеленского.

Стубб также отверг предположения о том, что его инициатива расколола европейские страны. По его словам, перед телефонным разговором союзников проинформировали, а после него поступило много положительных отзывов и только одна отрицательная реакция. Финский президент призвал другие европейские государства также активнее участвовать в дипломатических усилиях.

Телефонный разговор Владимира Путина с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере состоялся 27 октября 2026 года. Беседа продолжалась около полутора часов. После нее североевропейские лидеры связались с Владимиром Зеленским.