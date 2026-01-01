Трамп обвинил демократов в обвале фондового рынка США

"Фондовый рынок пережил один из худших дней в своей истории по итогам выборов. На это очень печально смотреть! Столько усилий было приложено, чтобы вывести нас на уровень, которого прежде никто не видел, – и вот теперь это. В результате ваши пенсионные накопления сократились. Помните: виноваты не республиканцы, а демократы", – заявил Трамп.

Голосование на промежуточных выборах в Конгресс США началось 3 ноября. Американцы выбирали всех 435 членов палаты представителей и 35 сенаторов. Еще до основного дня голосования досрочно проголосовали более 50 млн человек. Это превысило предыдущий рекорд: в 2022 году досрочно свои голоса отдали 45,9 млн американцев.

По предварительным результатам, Демократическая партия получила контроль над обеими палатами конгресса. После оглашения итогов Трамп заявил в интервью The New York Times, что готов работать с демократами и принимает результаты голосования.

Падение котировок произошло на фоне опасений инвесторов относительно будущего развития инфраструктуры искусственного интеллекта в США. Участники рынка допускают, что успех демократов на выборах, в том числе в губернаторских гонках, может осложнить строительство новых центров обработки данных.

По итогам торгов 5 ноября индекс Nasdaq Composite снизился на 5,5% и достиг минимального уровня с апреля. Как сообщает Reuters, это стало самым резким однодневным падением показателя с апреля 2025 года, когда Трамп объявил о введении масштабных импортных пошлин.

Индекс Nasdaq 100, в который входят крупнейшие технологические компании, потерял 6,4%. S&P 500 снизился на 4,3%, а Dow Jones Industrial Average – на 3,4%.

Главный рыночный стратег JonesTrading Майкл О'Рурк связал реакцию инвесторов с перспективами строительства дата-центров. По его оценке, одним из последствий победы демократов может стать замедление реализации таких проектов.

"Главным итогом выборов, особенно с учетом победы демократов во многих губернаторских гонках, стало замедление строительства дата-центров. Именно эта тенденция, вероятно, сохранится надолго", – заявил О'Рурк.

Аналитики UBS считают, что около 30% новых мощностей дата-центров, строительство которых запланировано в США до 2028 года, могут оказаться под угрозой из-за возможных задержек и приостановки проектов.