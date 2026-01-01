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Трамп объяснил, почему США не наносят новые удары по Ирану

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не переходит к новому этапу военной операции против Ирана по просьбе союзников на Ближнем Востоке. По его словам, Саудовская Аравия, Катар, Кувейт, ОАЭ и Бахрейн предпочитают сохранить нынешнее положение дел, хотя сам американский лидер не вполне согласен с такой тактикой.

"Я мог бы закончить это немедленно. По просьбе стран, которые я стремлюсь защитить, мы действуем немного дольше, немного более цивилизованно. Саудовская Аравия попросила меня: пожалуйста, просто оставьте все как есть на некоторое время", – сказал Трамп в интервью телеведущему и спортивному комментатору Стивену Эй Смиту.

Американский президент добавил, что к выжидательной позиции присоединились Катар, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн. При этом он признал, что не уверен в правильности такого подхода. На вопрос, стал бы Вашингтон продолжать военную операцию без просьб союзников, Трамп ответил утвердительно.

Трамп пригрозил уничтожить энергетику и мосты Ирана за три дня

В том же интервью президент США заявил, что американские вооруженные силы способны за короткий срок вывести из строя ключевую инфраструктуру Ирана. По его словам, на уничтожение энергетических объектов, мостов и производственных мощностей страны потребовалось бы не более трех дней.

Трамп утверждал, что энергетическая инфраструктура и мосты могли бы быть уничтожены уже в первый день операции. Эти заявления прозвучали на фоне продолжающегося давления Вашингтона на Тегеран и угрозы возобновления масштабных ударов.

Ранее американский лидер характеризовал военный потенциал Ирана как практически уничтоженный. В частности, он заявлял, что военно-морские и военно-воздушные силы страны понесли тяжелые потери, а возможности производства ракет и беспилотников сократились примерно на 85%.

США сохраняют давление на Тегеран, несмотря на паузу в ударах

В начале ноября Трамп говорил, что военная составляющая конфликта фактически завершена, однако Вашингтон намерен сохранить действующий режим давления. Речь идет в том числе о морской блокаде и операции Iron Gate, направленной на ограничение сухопутной торговли Ирана.

Американский президент при этом подчеркивал, что США готовы возобновить военные действия, если ситуация изменится. Он также называл недопущение появления у Ирана ядерного оружия обязательным условием и заявлял, что американские силы сохраняют готовность к возможной эскалации.

Дипломатические усилия пока не привели к соглашению. По данным Reuters, Иран предлагал договориться об открытии Ормузского пролива в обмен на прекращение американской блокады и смягчение части ограничений. Однако Вашингтон не принял предложенные условия, а перспективы скорого соглашения оставались неопределенными.

На фоне конфликта выросли цены на топливо. Трамп также признал, что подорожание бензина, вызванное войной, повлияло на результаты республиканцев на промежуточных выборах в США. Однако президент выразил уверенность, что решение о начале военной операции было правильным.

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Метки: Дональд Трамп Иран
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