Об этом Каллас заявила на пресс-конференции после встречи министров иностранных дел стран ЕС, сообщает издание Rapporteur.

По ее словам, эту инициативу поддержали представители нескольких государств Евросоюза. Сейчас рабочие группы занимаются проработкой юридических и технических деталей. Каллас уточнила, что требование о непризнании территорий рассматривается в контексте нового, модернизированного соглашения с Сирией, а не документа, заключенного в 2008 году. В ответ на вопрос журналиста она отдельно подчеркнула, что эти процессы пока разделены.

Как пишет Rapporteur, Каллас уже поднимала эту тему в разговорах с главой сирийского МИД Асаадом аш-Шайбани и президентом страны Ахмедом аш-Шараа, в том числе во время октябрьского визита в Дамаск. Аналогичный вопрос затрагивала и еврокомиссар по Средиземноморью Дубравка Шуица.

Речь идет о четырех территориях: Абхазии и Южной Осетии, а также Донецкой и Луганской народных республиках. Сирия признала независимость Абхазии и Южной Осетии в 2018 году. В июне 2022-го правительство Асада объявило о признании ДНР и ЛНР. После этого Украина разорвала дипломатические отношения с Дамаском.

Евросоюз начал восстанавливать контакты с Сирией после падения правительства Асада в декабре 2024 года. В мае 2026-го Совет ЕС одобрил возобновление полного действия соглашения о сотрудничестве с Дамаском, а также проведение политического диалога.

Брюссель рассчитывает расширить экономические и политические связи с сирийскими властями и поддержать восстановление страны.

Заявление Каллас уже вызвало реакцию в Южной Осетии. В МИД республики назвали попытку связать вопрос ее признания с условиями соглашения ЕС и Сирии политическим шантажом. В ведомстве заявили, что Цхинвал намерен продолжать развивать отношения с Дамаском.