В ходе встречи глав МИД G20 состоялась предметная дискуссия по широкому кругу вопросов

"В ходе СМИД состоялась предметная дискуссия по широкому кругу актуальных международных проблем в контексте взаимосвязи экономических вызовов и геополитической нестабильности", – указали в МИДе.

Изложены российские подходы к факторам глобальной напряженности, особенно в сферах энергетической и продовольственной безопасности, функционирования цепочек поставок и линий судоходства.

Акцентирована важность укрепления многополярного миропорядка, реформирования системы экономического управления, противодействия недобросовестной конкуренции и неоколониальным практикам.

Даны оценки деструктивным действиям по подрыву международной торговли, включая перехваты торгового флота, санкции, арест активов и другие нечистоплотные методы.

Подтверждена нацеленность России оставаться надежным партнером, поставщиком энергоресурсов, продовольствия и удобрений для широкого круга стран.

Отмечен весомый транспортно-логистический потенциал нашей страны, включая расширение возможностей Северного морского пути.

Подчеркнут объединительный характер инициативы президента РФ Владимира Путина о формировании Большого Евразийского партнерства, усилий по выстраиванию общей архитектуры безопасности в Евразии.

Лавров выступал 30 октября на пресс-конференции по итогам первого дня совещания. Помимо прочего он отметил, что трехсторонняя встреча лидеров РФ, США и КНР Владимира Путина, Дональда Трампа, Си Цзиньпина на полях саммита АТЭС в Китае "будет весьма и весьма востребована в нынешней обстановке".

На полях совещания также прошли первые за пять лет очные переговоры глав МИД России и Японии.

"С российской стороны было подчеркнуто, что для возобновления полноценного межгосударственного диалога необходим отказ Токио от недружественного курса", – говорилось в сообщении МИД России по этому поводу.

"Министр Мотэги инициировал обсуждение ряда двусторонних вопросов, касающихся Японии и России. В частности, речь идет о задержании японского подданного в Сахалинской области. Министр Мотэги решительно потребовал освободить этого человека", – указал позже МИД Японии в соцсети X.