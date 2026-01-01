В США назвали встречу Бессента и Силуанова продуктивной

По ее словам, в ходе переговоров чиновники обсудили план Трампа, связанный с установлением мира и экономическим ростом.

Замглавы Минфина США также отметила, что Бессент сообщил Силуанову о стремлении Вашингтона добиться мирного завершения украинского конфликта.

По словам Браун, российский министр был приглашен на встречу в США в соответствии с протоколом Белого дома. Она пояснила, что организаторы мероприятий G20 в Эшвилле следовали установленной процедуре.

Ранее российский Минфин сообщал, что Силуанов участвует во встрече министров финансов и управляющих центральными банками стран G20, которая проходит 31 августа и 1 сентября в Эшвилле. На полях мероприятия состоялись его переговоры с Бессентом.

Президент США Дональд Трамп, комментируя визит Силуанова в Соединённые Штаты, выразил надежду на его результативность.

"Посмотрим, может, что-нибудь получится. Нам нравится ладить со всеми", – сказал Трамп журналистам. По его словам, подобные контакты являются одной из причин его успеха.