"Сегодня вечером я отправляюсь в Варшаву, где буду обсуждать поставки сырой нефти и природного газа в регион с министром энергетики США Крисом Райтом и нашими партнерами из стран Центральной Европы", – отметил Капитань.

По его словам, решение Минфина США продлить исключение еще на четыре месяца "гарантирует Венгрии бесперебойное энергоснабжение в зимний сезон". Министр добавил, что на полях встречи в Варшаве поднимет вопрос "о возможностях дальнейшего продления исключения, предоставленного Соединенными Штатами".

Ранее Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США уведомило МИД Венгрии о продлении до 19 марта 2027 года разрешения для компании MOL на закупку нефти, поступающей по нефтепроводу "Дружба" от "Лукойла" и Litasco по долгосрочным контрактам и на спотовом рынке. Также OFAC разрешило компании MVM продолжить финансовые операции, связанные с поставками российского газа по газопроводу "Турецкий поток".

Исключение, действовавшее до этого, истекало 21 ноября; правительство Петера Мадьяра заранее просило США сохранить послабления. При этом новые власти заявляли о намерении к 2035 году уйти от энергетической зависимости от России, но признавали, что сейчас страна по-прежнему опирается на российские нефть и газ. Венгрия получает основную часть нефти по "Дружбе", а газ – по "Турецкому потоку" и его ответвлениям через Болгарию и Сербию. По венгерским данным, в 2025 году в страну поступило свыше 8,5 млн тонн российской нефти и более 7 млрд куб. м газа.

Министр иностранных дел Венгрии Анита Орбан заявила в начале ноября 2026 года, что страна ищет альтернативные источники нефти из-за окончания 21 ноября временного исключения из американских санкций, позволяющего закупать нефть у "Лукойла" и "Роснефти". По ее словам, Венгрия также должна прекратить импорт российского газа в соответствии с графиком ЕС.

Почему Венгрия ищет альтернативу российской нефти

Срок временного исключения из санкций США, разрешающего закупать нефть у "Лукойла" и "Роснефти", истекал 21 ноября. MOL начал прорабатывать вопрос модернизации нефтеперерабатывающего завода, чтобы получить возможность закупать нероссийскую нефть с южного направления – через хорватского оператора JANAF.

Венгрия и закупки российского газа

В январе 2026 года Евросоюз согласовал план полного запрета на поставки российского сжиженного природного газа с 1 января 2027 года и трубопроводного газа – с 30 сентября 2027 года. В исключительных случаях члены ЕС смогут продлить срок использования российского газа до 31 октября. По оценке Международного энергетического агентства, в 2027 году Европа лишится 30 млрд куб. м российского газа.

Орбан подчеркнула, что Венгрия поддерживает санкции ЕС, если они не противоречат ее интересам. Ранее Будапешт блокировал некоторые ограничения, но в этом году, по словам министра, страна не препятствовала принятию 20-го и 21-го пакетов. Она также отметила, что вопрос отказа от российской нефти и газа – это стратегический интерес, который не меняется при смене правительства.

Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис этой осенью говорил, что ЕС в целом уже завершил энергетический разрыв с Россией. Однако Венгрия и Словакия остаются наиболее зависимыми от российских поставок, и для них переходный период будет сложнее.

Пока Венгрия только готовится к отказу: исключение из санкций действует до 21 ноября, а газовый контракт – до осени 2027 года. Насколько быстро MOL сможет перейти на нероссийскую нефть, станет ясно после модернизации НПЗ.

Венгрия готова нарастить закупки американского СПГ. Орбан заявила об этом по итогам визита в Вашингтон 27–29 октября 2026 года.