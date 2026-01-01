"Дополнительного решения по этому вопросу мы пока не принимали, и это останется следующим шагом, если в нем возникнет необходимость", – сказал Михал в интервью ERR.

После того как 20 ноября 2026 года премьер-министр сообщил, что правительство решило с 1 декабря закрыть контрольно-пропускные пункты на границе с Россией, глава МВД Эстонии Игорь Таро призвал находящихся в России эстонских граждан как можно скорее вернуться в республику.

Решение Эстонии о закрытии границы с Россией

Правительство Эстонии приняло решение временно – сроком на шесть месяцев – закрыть автомобильные и пешеходные пункты пропуска на границе с Россией с 1 декабря 2026 года. Ограничения коснутся действующих погранпереходов "Койдула" (сопредельный российский пост – "Куничина Гора"), "Лухамаа" ("Шумилкино") и "Нарва" ("Ивангород"). Поводом власти республики назвали попытку поджога оборонного предприятия в уезде Харьюмаа под Таллином, в причастности к которой эстонская полиция без предъявления доказательств обвинила российские спецслужбы. В Москве эти утверждения категорически отрицают и считают их сфабрикованным предлогом для очередного витка эскалации.

В МИД России вызвали временного поверенного в делах Эстонии Марека Юхтеги. Дипломату указали, что скоропалительные обвинения Москвы в неудавшемся поджоге, ставшие предлогом для закрытия границы, не имеют под собой доказательной базы.

До этого момента автомобильное сообщение между государствами осуществлялось только через два южных погранперехода в Псковской области, поскольку крупнейший узел "Нарва – Ивангород" был закрыт для транспорта еще в 2024 году, а позже переведен на ограниченный режим работы для пешеходов. Полная остановка пропуска фактически прерывает прямое наземное сообщение между соседними странами и создает серьезные логистические трудности для жителей приграничных регионов и перевозчиков.

Ограничения Эстонии против российского транзита и судоходства

В октябре 2026 года эстонское руководство ввело полный запрет на железнодорожный и автомобильный транзит российского и белорусского зерна через свою территорию, объяснив этот шаг санкционным давлением на Москву и Минск. Ранее через портовые терминалы Эстонии проходили значительные объемы перегрузок сельскохозяйственной продукции, и прекращение этого грузопотока нанесло дополнительный ущерб транспортному сектору самой страны.

Параллельно Таллин совместно с союзниками по региону усилил давление на морские перевозки, инициировав проверки танкеров и сухогрузов в акватории Финского залива. В Москве подобные действия расценивают как грубое нарушение норм международного права и попытку создать препятствия для свободного судоходства на Балтике.