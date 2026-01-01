По словам Кулбергса, Евросоюз должен пойти дальше ограничительных мер: глава латвийского правительства призвал к полному закрытию границ стран ЕС для всех российских граждан.

Кулбергс отличается крайне резкой антироссийской позицией. Ранее он призвал европейские страны полностью отказаться от выдачи туристических виз гражданам России. По мнению премьера, это необходимо для противодействия гибридным угрозам и усиления безопасности внешних границ Евросоюза.

Также новый кабмин планирует принять "декларацию о дерусификации".

Сейм Латвии утвердил 44-й по счету кабинет министров 17 ноября. За доверие правительству высказались 57 депутатов, против проголосовали 34, а еще пятеро парламентариев не приняли участия в голосовании.

Правящую коалицию сформировали партия "Объединенный список" (41 мандат) и "Национальное объединение" (10 мандатов), которые по итогам октябрьских выборов получили в общей сложности 51 кресло в стоместном парламенте. Дополнительную поддержку при голосовании кабинету обеспечили семь депутатов от партии "Латвия на первом месте".

Кулбергс, представляющий "Объединенный список", возглавил правительство уже во второй раз. Впервые он занял этот пост в конце мая 2026 года после распада предыдущей четырехпартийной коалиции.