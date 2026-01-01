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  3. ВС РФ поразили склад ракет "Фламинго" в Киевской области

ВС РФ поразили склад ракет "Фламинго" в Киевской области

Российские военные ночью в пятницу, 28 августа 2026 года, нанесли групповой удар по логистическому центру и морскому порту Украины, задействованным в интересах Вооружённых сил Украины.

"В результате ударными беспилотными летательными аппаратами поражены: в Киевской области – складской комплекс (ООО «Стеллар Джет»), использующийся для хранения готовых изделий крылатых ракет большой дальности «Фламинго» и топлива для ракетных ускорителей", – говорится в сообщении Минобороны.

В порту Одессы поражены шесть хранилищ с имуществом военного назначения.

Накануне днем Вооружённые силы Российской Федерации продолжали нанесение групповых ударов по предприятиям ВПК Украины, логистическим центрам, а также морским портам и судам, задействованным в интересах ВСУ.

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Метки: Операция по демилитаризации Украины
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