ВС РФ поразили склад ракет "Фламинго" в Киевской области

"В результате ударными беспилотными летательными аппаратами поражены: в Киевской области – складской комплекс (ООО «Стеллар Джет»), использующийся для хранения готовых изделий крылатых ракет большой дальности «Фламинго» и топлива для ракетных ускорителей", – говорится в сообщении Минобороны.

В порту Одессы поражены шесть хранилищ с имуществом военного назначения.

Накануне днем Вооружённые силы Российской Федерации продолжали нанесение групповых ударов по предприятиям ВПК Украины, логистическим центрам, а также морским портам и судам, задействованным в интересах ВСУ.