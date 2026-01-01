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ВС России взяли под контроль Червоную Криницу и Новопавловку в Запорожской области

Вооруженные силы России продолжают проведение специальной военной операции. Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны украинских войск и заняли населенный пункт Червоная Криница в Запорожской области. Военнослужащие группировки "Днепр" также установили контроль над населенным пунктом Новопавловка в этом регионе.

Российский военнослужащий

Российский военнослужащий в зоне СВО (архивное фото)

©Александр Река/ТАСС

Об этом 1 сентября 2026 года сообщили в Минобороны РФ.

Помимо этого, российские войска нанесли удары авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам и инфраструктуре Украины.

Поражение нанесено логистическим центрам, объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, которые используются ВСУ, предприятиям по производству беспилотников, местам хранения боевых частей и комплектующих, а также пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников.

По данным Минобороны, удары нанесены по объектам в 156 районах.

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Метки: Операция по демилитаризации Украины
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