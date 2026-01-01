За день силы ПВО уничтожили 60 беспилотников над шестью регионами

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С 8:00 до 20:00 мск дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 60 украинских беспилотных летательных средств, сообщило Минобороны. Аппараты сбили над Белгородской, Владимирской, Калужской, Курской областями, Московским регионом и Республикой Башкортостан.

Сколько беспилотников летело на Москву

Силы ПВО уничтожили четыре беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин. "Системой ПВО Минобороны уничтожены четыре БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", – написал он в "Максе". Всего с начала суток, по подсчетам на основе сообщений Собянина, сбили 19 аппаратов.

Атаки БПЛА в Белгородской области

В Грайворонском округе в селе Гора-Подол в результате атаки дрона женщина получила осколочные ранения грудной клетки и ног. Бригада скорой транспортирует ее в больницу Белгорода, сообщил оперштаб региона. Повреждены остекление и забор частного дома. В городе Грайворон при ударе беспилотника выбиты окна, пробита крыша технического помещения, поврежден объект инфраструктуры.

По гражданским объектам Белгородской области за минувшие сутки ВСУ выпустили не менее 370 беспилотников, сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Больше всего прилетов зафиксировали по Грайворонскому, Белгородскому и Шебекинскому округам. Из ствольной артиллерии ВСУ наносили удары по объектам в Грайворонском, Краснояружском и Шебекинском округах.

Атаки БПЛА во Владимирской области

В одной из деревень Киржачского округа при падении беспилотника повреждены два двухэтажных частных дома и автомобиль. Пострадавших нет, жители эвакуированы, на месте работают оперативные службы, сообщил губернатор Александр Авдеев.

Работа бойцов "БАРС" в Пермском крае

В Перми военнослужащим мобильных огневых групп подразделения "БАРС" вручили награды за уничтожение более 100 беспилотных аппаратов. Церемония состоялась в субботу, сообщило министерство территориальной безопасности Пермского края. Министр Альберт Марданов вручил бойцам благодарственные письма губернатора. По его словам, региональные власти продолжат поддерживать подразделения "БАРС".

Сколько беспилотников сбили за ночь

В ночь на 31 октября над 19 регионами России сбили 433 украинских беспилотника. В ночь на 30 октября дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 1.043 украинских беспилотника самолетного типа, по данным Минобороны.

За день ПВО работала над шестью регионами, включая Московский и Башкортостан. Основная нагрузка пришлась на Белгородскую область: там за сутки выпустили не менее 370 беспилотников, есть пострадавшая. Ночные цифры значительно выше дневных, но данные о сбитых за сутки и за ночь Минобороны приводит отдельно.