Дешевую огнезащитную добавку для покрытий детских площадок создали российские ученые

Об этом сообщила ТАСС пресс-служба АНО "Развитие человеческого капитала" в пятницу, 28 августа 2026 года. Разработка принадлежит ученым РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина.

Добавку вводят непосредственно в полиуретановый клей, который вместе с резиновой крошкой используют при производстве мягких покрытий для детских и спортивных площадок. Испытания показали, что при содержании 5% от общей массы покрытия она значительно снижает его пожароопасность. Коммерческий антипирен трифенилфосфат при той же концентрации оказался неэффективным.

Как пояснил старший научный сотрудник кафедры физической и коллоидной химии Кирилл Чередниченко, при разложении добавки также образуются вещества, которые тормозят химические реакции, поддерживающие горение. Традиционные антипирены могут содержать опасные химические соединения, а их эффективность способна снижаться при изменениях температуры и влажности. Новая добавка состоит из природных компонентов, что делает ее безопасной для окружающей среды.

Разработка находится на стадии лабораторного прототипа. Основная часть испытаний завершена, следующим этапом станет патентование технологии. Ученые рассчитывают сотрудничать с производителями покрытий для детских и спортивных площадок, а также с изготовителями полиуретанов. Это позволит применять добавку в составе строительных материалов, лаков и мягкой мебели.

Традиционные фосфорорганические антипирены, включая трифенилфосфат, неэффективны при низких концентрациях, вымываются дождевой водой и токсичны для экосистем. Галогеносодержащие добавки при горении выделяют едкие опасные газы и ограничены для детских объектов. Нетоксичные минеральные гидроксиды алюминия и магния требуют наполнения от 40% до 60% от массы композита, из-за чего полиуретановый клей становится хрупким, хуже сцепляется с резиновой крошкой и быстрее разрушается.