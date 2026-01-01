IPO Anthropic многократно переподписано

Разработчик чат-бота Claude и его сооснователи рассчитывают привлечь до $90,4 млрд суммарно за счет IPO и частного размещения. По данным Bloomberg News, компания ориентируется на оценку $1,4 трлн. Источники уточняют, что параметры могут измениться в ходе подготовки книги заявок.

10 ноября Anthropic объявил о запуске roadshow для IPO. Было заявлено, что инвесторам предложат 825 млн акций класса А, в том числе 801,3 млн акций – собственно компанией, 23,6 тыс. – ее акционерами. Андеррайтерам также могут предоставить 30-дневный опцион на приобретение еще 123,75 млн акций Anthropic. Заявленный диапазон цены – $70-78.

Также 10 ноября, Bloomberg рассказывал, что некоторые новые инвесторы предлагают часть своих долей другим покупателям ради сокращения рисков на старте торгов. Для этого используют специальные инвестиционные структуры (SPV). Например, JonesTrading Institutional Services LLC предлагает от имени инвесторов акции на сумму до $500 млн с премией 3-5% по сравнению с ценами IPO.

На пятницу, 13 ноября, по информации источника, намечен стрим мероприятия для инвесторов с участием гендиректора Дарио Амодеи и главы JPMorgan Джейми Даймона.

По свдениям источников, окончательный ценник будет установлен 18 ноября.

Организаторы размещения – Goldman Sachs и Morgan Stanley при участии еще 20 банков. Акции появятся на Nasdaq Global Select Market под тикером "ANT".