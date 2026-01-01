На острове в Сибири нашли неизвестную магнитную аномалию

Аномальное поле выявлено в ходе геофизических исследований на Байкальской магнитотеллурической обсерватории Института солнечно-земной физики СО РАН. В проекте участвовали специалисты Геофизического центра РАН и Института физики Земли, передает ТАСС.

"Во время изучения северной части острова Ольхон была обнаружена высокоинтенсивная магнитная аномалия неизвестного происхождения. Предполагается, что причиной аномалии является ее расположение. Она находится в районе Байкальской рифтовой зоны, где из-за стыка и движения континентальных плит зачастую наблюдается высокая сейсмичность, и в связи с этим не исключается связь аномалии с глубинным строением Земли. За последние несколько лет уже проводились исследования подобных зон: подводного Академического хребта и Байкало-Хубсугульского разлома", – говорится в сообщении.

По словам исследователей, в рамках выезда выполнялась аэро- и наземная магнитная съемка труднодоступных участков прибрежной территории. "Целью работы было выполнение магнитной съемки труднодоступных участков прилегающей территории при помощи беспилотных летательных аппаратов, а также наземных методов исследования", – пояснили в Иркутском филиале РАН.

Ученые отмечают, что точные причины возникновения и границы аномалии пока не определены. Предстоят дальнейшие этапы обработки и интерпретации собранных материалов.

Ольхон – крупнейший остров Байкала, расположенный в средней части озера у его западного побережья. Остров отличается разнообразным рельефом: здесь встречаются степи, леса, песчаные дюны и скалистые берега. Ольхон также считается одним из важнейших сакральных мест бурятской культуры. Территория острова входит в Прибайкальский национальный парк и относится к объекту Всемирного природного наследия ЮНЕСКО.