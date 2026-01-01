Пентагон подключил искусственный интеллект к обработке документов

Новый инструмент интегрирован в GenAI.mil, которую в Пентагоне называют ключевой платформой для решений на базе искусственного интеллекта. В сообщении подчеркивается, что запуск ChatGPT Mil рассматривается как следующий рубеж развития возможностей ИИ на этой платформе.

По данным военного ведомства, использование сервиса позволит автоматизировать рутинные операции с несекретной документацией и тем самым повысить эффективность административных процессов и "освободить время для критически важных проектов"

"Интеграция ChatGPT Mil в GenAI.mil наряду с уже имеющимися передовыми возможностями в области ИИ формирует надежную мультимодельную экосистему для военнослужащих", – отметили в Пентагоне.

Внедрение, как следует из сообщения, ориентировано на практическое применение в повседневной деятельности подразделений, где требуется оперативная обработка данных без доступа к секретной информации.

ChatGPT – чат-бот с искусственным интеллектом, который понимает естественную человеческую речь и помогает решать самые разные задачи в диалоговом режиме. Его разработала американская компания OpenAI, а запуск состоялся в ноябре 2022 года.