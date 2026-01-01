Российские ученые в 28 раз повысили чувствительность датчиков для экспресс-тестов

Разработка ориентирована на экспресс-тесты и медицинские биосенсоры, включая тест-полоски для глюкометров. Во многих таких устройствах глюкозу и другие метаболиты определяют по пероксиду водорода, образующемуся при работе ферментов, поэтому от свойств слоя берлинской лазури зависят точность и срок службы прибора.

"Обычно берлинскую лазурь защищают сплошной полимерной пленкой, но она затрудняет доступ молекул к активному слою. Датчик становится стабильнее, но теряет в чувствительности. Мы формируем берлинскую лазурь прямо в присутствии полимерных микрокапсул и получаем материал, в котором этот компромисс удается смягчить", – рассказал один из авторов исследования, кандидат биологических наук, доцент Московского политеха Александр Ким. Его слова в пятницу, 13 ноября 2026 года, приводит ТАСС.

Средний размер микрокапсул составляет около 6 мкм. Их добавляли в раствор при формировании пигмента, после чего смесь наносили на печатный электрод. Сопротивление переносу заряда в таком покрытии оказалось в 3,2 раза ниже, чем у чистой берлинской лазури. Нижняя граница подтвержденного линейного диапазона снизилась с 555 до 20 мкМ. Один электрод выдержал около 50 измерений в течение примерно 30 дней без систематического падения сигнала.

Работу датчика проверили на образцах слюны человека с добавлением пероксида водорода: результаты совпали с данными классического спектрофотометрического метода. При этом электрод на чистой берлинской лазури в тех же условиях заметно терял сигнал.

"Обычно защита берлинской лазури снижает чувствительность датчика, а здесь оба показателя удалось улучшить одновременно. Это открывает перспективу создания более стабильных и многоразовых электрохимических сенсоров для анализа биологических жидкостей", – отметили в вузе.