Состав предназначен для использования на роботизированных производственных линиях. Его будут применять для уплотнения и фиксации неподвижных разъемных соединений, выполненных из различных металлов и сплавов, передает РИА Новости.

В Ростехе отметили, что герметик отличается от импортных аналогов повышенной эластичностью, прочностью и устойчивостью к воздействию масел. Он сохраняет рабочие свойства при температурах от минус 60 до плюс 150°С, что позволяет использовать его в сложных условиях эксплуатации.

Кроме того, "Анатерм-509" успешно прошел испытания на термошок, включавшие 200 циклов резкого изменения температуры. Разработку можно применять в том числе в двигателях внутреннего сгорания.

Создание отечественного герметика по заказу российских автопроизводителей позволит снизить зависимость предприятий отрасли от зарубежных материалов и повысить надежность автомобильных узлов, подчеркнули в госкорпорации.

Разработку выполнил НИИ полимеров имени академика Каргина – предприятие под управлением ОНПП "Технология" имени Ромашина, входящего в Ростех.