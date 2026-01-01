РЖД изучают тиражирование беспилотных технологий на новых маршрутах

"В настоящее время в компании ведется проработка тиражирования технологии УА 3 на других маршрутах", – сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

Сейчас технология используется на поездах "Ласточка" на Московском центральном кольце. Состав перевозит пассажиров с августа 2024 года; машинист остается в кабине для контроля, а также для открытия и закрытия дверей при посадке и высадке.

Следующий – высший, четвертый – этап развития беспилотных технологий на поезде – это УА 4. Как ранее сообщали в компании НИИАС (Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте), специалисты тестируют соответствующие решения. В конфигурации УА 4 машиниста в кабине не будет: он будет контролировать работу системы из диспетчерского центра и подключаться к управлению при нештатных ситуациях. При этом должность станет называться "машинист-оператор".

Беспилотные технологии на московском транспорте

В августе 2024 года сообщалось, что на МЦК началась эксплуатация первой "Ласточки" с третьим уровнем автоматизации. Поезд "движется сам", но машинист находится в кабине, чтобы контролировать процесс, а также для открывания и закрывания дверей состава во время посадки и высадки пассажиров.

В 2026 году на Московском центральном кольце начали тестировать "Ласточку" с системой автоматизации наивысшего, четвертого уровня. Один машинист-оператор может держать под контролем до четырех поездов. При необходимости он может подключиться, затормозить поезд, открыть или закрыть двери, опустить или поднять токоприемник.

Как отмечают разработчики, система полностью отечественная. Ее уникальность в том, что поезда движутся не в закрытом пространстве, а с использованием открытой инфраструктуры.

Кроме того, с 2027 года на Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена начнутся регулярные поездки беспилотных поездов с пассажирами. К 2030 году БКЛ полностью перейдет на автономный режим. Все 94 состава, курсирующие на ней, будут управляться без участия машиниста.

Система автоведения отвечает за разгон и торможение поезда, поддержание допустимой скорости и точную остановку у платформы. Заявленная точность остановки составляет до 30 см, что сопоставимо с показателями профессиональных машинистов. Комплекс машинного зрения распознает объекты и препятствия на расстоянии до 200 м.