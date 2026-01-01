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С космодрома "Восточный" запущен "Союз-2.1б" с частными спутниками

Ракета-носитель в 4:16 мск успешно стартовала, доставляя на орбиту аппараты "КОЭН" компании "МТ-Лаб" и "Киноспутник" группы компаний "Спутникс". В сообщении Роскосмоса в Telegram-канале говорится, что впервые в отечественной космонавтике основную полезную нагрузку запуска составили частные космические аппараты.

В госкорпорации подчеркнули, что это также первый запуск частных спутников с Восточного, субсидируемый по нацпроекту "Космос". Ракету изготовил Ракетно-космический центр "Прогресс", входящий в Роскосмос.

Спутник дистанционного зондирования Земли "КОЭН" рассчитан на годовую съемку площади до 15 млн кв. км. Для видимого диапазона сенсор обеспечивает пространственное разрешение 0,5 м на пиксель при полосе захвата 12 км, что даст изображения со сверхвысокой детализацией.

"Киноспутник" создан на базе новой платформы для малых аппаратов "Паллада" и оснащен мультиспектральной камерой с разрешением менее 1 м. По данным разработчиков, серия таких низкоорбитальных аппаратов позволит сформировать группировку сверхвысокого разрешения для оперативного ДЗЗ.

5 ноября 2024 года с Восточного состоялся запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с двумя космическими аппаратами "Ионосфера-М", а также 53 российскими и иностранными попутными спутниками.

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Метки: космодром Восточный ракета Роскосмос спутники
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