"17 ноября в 18:49 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4578 (S11W66) зарегистрирована вспышка M1.1 продолжительностью 14 минут", – говорится в сообщении.

5 ноября 2026 года на Солнце закончилось аномальное затишье, которое продолжалось почти целый месяц. Вечером ученые зафиксировали сильную вспышку M3,6 – она стала самой мощной с 10 октября.

Что значит сила вспышки на Солнце

Классификация солнечных вспышек строится по простому принципу – по мощности рентгеновского излучения, которое фиксируют специальные спутники.

Все вспышки делят на пять основных классов, которые обозначаются латинскими буквами: A, B, C, M и X. Каждая следующая буква означает, что вспышка в 10 раз мощнее предыдущей (как шкала землетрясений).

Что значат буквы:

A и B – самые слабые, микропотоки. Происходят постоянно и на Землю никак не влияют.

C – слабые вспышки. Для нас проходят незаметно.

M – сильные вспышки. Они могут вызывать кратковременные сбои в радиосвязи на полярных полюсах и приводить к небольшим магнитным бурям.

X – экстремально мощные взрывы. Могут отключать радиосвязь по всей планете, выводить из строя спутники и вызывать глобальные геомагнитные штормы.

Что значат цифры (например, 3,6)

Цифра после буквы – это уточнение внутри самого класса. Она показывает конкретную силу взрыва по шкале от 1,0 до 9,9. Чем больше цифра, тем серьезнее вспышка.

Вспышка M1,0 – это самое начало "сильного" класса.

Вспышка M3,6 – это уверенный средний уровень внутри М-класса. Она примерно в 3,5 раза мощнее, чем базовая вспышка M1.

Если бы цифра дошла до 10,0, то вспышка автоматически превратилась бы в класс X1.0.

Вспышка M3,6 – это серьезный, заметный взрыв, но еще далеко не катастрофический. Она способна доставить Земле мелкие неприятности в виде легких магнитных бурь, но к глобальным сбоям не приведет.