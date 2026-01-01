"17 ноября в 18:49 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4578 (S11W66) зарегистрирована вспышка M1.1 продолжительностью 14 минут", – говорится в сообщении.
5 ноября 2026 года на Солнце закончилось аномальное затишье, которое продолжалось почти целый месяц. Вечером ученые зафиксировали сильную вспышку M3,6 – она стала самой мощной с 10 октября.
Что значит сила вспышки на Солнце
Классификация солнечных вспышек строится по простому принципу – по мощности рентгеновского излучения, которое фиксируют специальные спутники.
Все вспышки делят на пять основных классов, которые обозначаются латинскими буквами: A, B, C, M и X. Каждая следующая буква означает, что вспышка в 10 раз мощнее предыдущей (как шкала землетрясений).
Что значат буквы:
- A и B – самые слабые, микропотоки. Происходят постоянно и на Землю никак не влияют.
- C – слабые вспышки. Для нас проходят незаметно.
- M – сильные вспышки. Они могут вызывать кратковременные сбои в радиосвязи на полярных полюсах и приводить к небольшим магнитным бурям.
- X – экстремально мощные взрывы. Могут отключать радиосвязь по всей планете, выводить из строя спутники и вызывать глобальные геомагнитные штормы.
Что значат цифры (например, 3,6)
Цифра после буквы – это уточнение внутри самого класса. Она показывает конкретную силу взрыва по шкале от 1,0 до 9,9. Чем больше цифра, тем серьезнее вспышка.
Вспышка M1,0 – это самое начало "сильного" класса.
Вспышка M3,6 – это уверенный средний уровень внутри М-класса. Она примерно в 3,5 раза мощнее, чем базовая вспышка M1.
Если бы цифра дошла до 10,0, то вспышка автоматически превратилась бы в класс X1.0.
Вспышка M3,6 – это серьезный, заметный взрыв, но еще далеко не катастрофический. Она способна доставить Земле мелкие неприятности в виде легких магнитных бурь, но к глобальным сбоям не приведет.