Встреча состоялась в рамках российско-китайского научного семинара "Митохондрии и функциональная морфология тканевого микроокружения", передает 25 ноября 2026 года РИА Новости.

Зачем России и Китаю нужна совместная лаборатория

Ученые двух стран уже обмениваются научными данными, проводят совместные эксперименты и представляют результаты исследований на семинарах и международных конференциях. Создание общей лаборатории позволит систематизировать эту работу и расширить возможности для междисциплинарных исследований.

"Мы регулярно обмениваемся данными и проводим совместные эксперименты, делимся полученными результатами в формате семинаров и международных конференций. Совместный центр будет способствовать прогрессу исследований как в области митохондриальной биологии, так и в области тканевого микроокружения", – отметил советник ректората РУДН по медико-биологическим проектам, директор научно-образовательного ресурсного центра Дмитрий Атякшин.

По его словам, сотрудничество российских и китайских специалистов позволит изучать одни и те же научные проблемы с разных сторон. Это может повысить шансы на разработку новых подходов к сохранению здоровья и увеличению продолжительности активной жизни.

Кто участвует в научном сотрудничестве

В рамках визита в РУДН приехали 10 специалистов из Китая. Делегацию возглавили профессора Сианьского университета Цзяотун Цзяньган Лонг и Чживэй Ян.

Основными направлениями сотрудничества станут митохондриальная биология, функциональная морфология и тканевая биомедицина. Ученые планируют развивать совместные исследования и обмениваться научными результатами.

Ожидается, что объединение исследовательских возможностей двух университетов поможет углубить знания о работе митохондрий и особенностях тканевого микроокружения. Эти направления имеют значение для изучения клеточных процессов, механизмов развития заболеваний и поиска способов поддержания здорового долголетия.