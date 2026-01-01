Утвержден перечень территорий для совместного использования базовых станций LTE

В приказе перечислены 76 населенных пунктов с населении менее 1000 человек, а также 207 участков автодорог федерального значения. Общее число жителей этих населенных пунктов превышает 50 тыс. человек, а совокупная протяженность участков автодорог – 850 км.

"Телеком-услуги станут доступнее: у жителей небольших населенных пунктов появится возможность выбирать оператора связи, а у автомобилистов – не терять сеть во время поездок", – обещают в Минцифры.

Также, как полагают в министерстве, операторы смогут эффективнее использовать свое оборудование и сократить затраты при расширении покрытия мобильной связью.

С полным перечнем территорий совместного использования базовых станций можно ознакомиться в самом приказе. Он появился на портале Официального опубликования правовых актов 28 августа 2026 года.