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Утвержден перечень территорий для совместного использования базовых станций LTE

Новая редакция закона "О связи" требует, чтобы в небольших населенных пунктах и вдоль федеральных трасс работающий там мобильный оператор предоставлял свою инфраструктуру другим операторам для оказания услуг связи их абонентам. Своим приказом Минцифры определил перечень территорий, где будет действовать такое требование в 2027 году. Приказ вступил в силу 1 сентября 2026 года, во вторник.

Базовые станции будут использоваться на некоторых территориях операторами совместно

Базовая станция сотовой связи на крыше здания (иллюстрация)

©Design Dal / Shutterstock/Fotodom

В приказе перечислены 76 населенных пунктов с населении менее 1000 человек, а также 207 участков автодорог федерального значения. Общее число жителей этих населенных пунктов превышает 50 тыс. человек, а совокупная протяженность участков автодорог – 850 км.

"Телеком-услуги станут доступнее: у жителей небольших населенных пунктов появится возможность выбирать оператора связи, а у автомобилистов – не терять сеть во время поездок", – обещают в Минцифры.

Также, как полагают в министерстве, операторы смогут эффективнее использовать свое оборудование и сократить затраты при расширении покрытия мобильной связью.

С полным перечнем территорий совместного использования базовых станций можно ознакомиться в самом приказе. Он появился на портале Официального опубликования правовых актов 28 августа 2026 года.

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Метки: связь сотовая связь
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