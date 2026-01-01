В Калининградской области нашли зуб мамонта

Экспертиза установила, что зуб принадлежал совсем молодому мамонтенку. Вместе с ним в карьере были найдены фрагмент бивня и кость нижней конечности.

После реставрации предметы пополнят палеонтологическую коллекцию музея. В учреждении подчеркнули уникальность находок: они позволяют лучше изучить эпоху мамонтов и расширить представления о древней фауне региона.

На территории России останки мамонтов ранее находили в Сибири, на Урале и на северо-востоке (Чукотка и Колыма). Максимальное количество артефактов, связанных с этими древними животными, находили в Якутии. По оценке ученых, последние популяции мамонтов на нынешней территории РФ вымерли около 4000 лет назад.

Мамонты – вымерший род млекопитающих из семейства слоновых отряда хоботных. Иногда их ошибочно считают "шерстяными слонами" (эти животные были покрыты шерстью) – на самом деле, они были значительно крупнее слонов (достигали роста в 5,5 м).