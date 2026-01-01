В Перми наладили полный цикл производства роботизированных ячеек и 3D-принтеров

Для оснащения закуплены токарные и фрезерные станки с ЧПУ, лазерный и ленточнопильный станки, гибочное и проволочно-вырезное электроэрозионное оборудование.

Техническое перевооружение позволило компании увеличить производственные мощности на 30%. Как отмечается, собственная механообработка дает возможность масштабировать производство без жесткой привязки к одному типу оборудования или фиксированному количеству изделий.

По словам гендиректора "Роботеха" Алексея Падучева, механообработку встроили в уже существующий производственный контур, который включает аддитивное, литейное и сборочное производства, лабораторию робототехники и ИИ.

"Это позволяет нам быстрее проходить путь от конструкторской разработки до готового изделия, управлять качеством на всех этапах и гибко увеличивать выпуск в соответствии со спросом рынка", – подчеркивает он.

Производственные площади превышают 6000 кв. м. Действует Лаборатория робототехники и искусственного интеллекта для обучения операторов, отработки технологий и демонстрации возможностей оборудования.

Инвестиции в проект составили около 60 млн руб., из которых 41,6 млн руб. предоставил федеральный ФРП, 4,6 млн руб. – краевой.

Ключевые заказчики – "Урал", "Ижнефтепласт", "Завод автокомпонентов", "Каменск-Уральский литейный завод" и "Новомет-Пермь".

Роботизированная ячейка (также роботизированный технологический комплекс) – это компактный, автономный или полуавтономный производственный модуль, объединяющий промышленного робота-манипулятора (или колбота) со вспомогательным оборудованием для выполнения конкретной технологической операции. Среди известных производителей – FANUC, CRP.