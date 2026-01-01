Разработку представили на международной выставке средств обеспечения безопасности государства "Интерполитех-2026", которая проходит в Москве с 24 по 26 ноября.

Основой комплекса стал модуль "Нарвал", который уже применяется в боевых условиях. По данным УВЗ, это единственный серийно выпускаемый дистанционно управляемый боевой модуль для Военно-морского флота России. Он также производится для других заказчиков. В концерне добавили, что по соотношению стоимости и эффективности система не имеет аналогов.

Модуль стабилизирован в трех плоскостях и, как утверждает разработчик, способен поражать цели, движущиеся со скоростью до 80 м/с, на эффективных дистанциях. В концерне отмечают, что высокая точность и оптимальный темп стрельбы позволяют сократить расход боеприпасов и увеличить количество целей, которые комплекс может поразить без перезарядки.

Система предназначена для защиты предприятий промышленности и топливно-энергетического комплекса, складов, портов, нефтяных платформ и морских судов. В зависимости от задач заказчика комплекс может включать несколько боевых модулей, размещенных стационарно или на мобильных шасси и объединенных общей системой управления.

По информации УВЗ, комплекс способен автоматически обнаруживать и распознавать цели. Алгоритмы искусственного интеллекта используются для фильтрации ложных целей, идентификации типов беспилотников, оценки потенциального ущерба, расчета баллистических параметров и определения приоритетности угроз.

После обработки информации система передает данные оператору, который принимает решение об открытии огня. Рабочее место оператора может располагаться на расстоянии до 10 км от боевого модуля. Один специалист, по данным концерна, способен управлять 4–16 установками в зависимости от площади охраняемой территории.

Комплекс построен по принципу открытой архитектуры и может интегрироваться с различными техническими средствами, включая оптико-электронные станции, метеостанции, радиолокационные станции разных производителей, системы спутниковой навигации и сейсмические датчики. Конфигурация системы и ее оснащение дополнительными средствами могут адаптироваться под потребности заказчика.

В УВЗ также сообщили, что занимаются внедрением технологий искусственного интеллекта в системы управления боевыми модулями. Разработчик обеспечивает полный цикл работ, включая создание программного обеспечения, установку оборудования, обучение персонала и сервисное обслуживание.