В "Яндексе" опровергают сообщения о переговорах по единому рекламному сейлз-хаусу с VK и "Газпром медиа"

"С ГПМ обсуждается интеграция в общие продажи платформы Rutube, уточнили трое собеседников «Ведомостей». По их словам, среди рассматриваемых конструкций объединения – создание общего сейлз-хауса", – указывали в издании.

Формирование единого селлера, как предполагается, может позволит упорядочить продажи и ценовую политику, оптимизировать расходы. Подобная конструкция уже реализована на ТВ, где существует Национальный рекламный альянс.

В пресс-службе цифровых активов ГПМ "Ведомостям" заявили, что такие переговоры не ведутся.

В "Яндексе" информацию о переговорах опровергают.

"Анонимные слухи о едином сейлз-хаусе недостоверны. Мы развиваем рекламный бизнес за счет собственных технологий, повышения эффективности продвижения и новых рекламных инструментов. У нас есть продуктовое партнерство с разными игроками, в том числе с VK и ГПМ, но объединение продаж не обсуждается", – приводит "Интерфакс" заявление компании.

В пресс-службе VK и ГПМ от комментариев агентству отказались.