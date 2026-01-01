12 ноября 2026
USD 82.66 +0.11 EUR 92.7 +0.3
Новости Наука и Технологии
  1. Главная страница
  2. Новости
  3. В "Яндексе" опровергают сообщения о переговорах по единому рекламному сейлз-хаусу с VK и "Газпром медиа"

В "Яндексе" опровергают сообщения о переговорах по единому рекламному сейлз-хаусу с VK и "Газпром медиа"

Ранее сегодня, 12 ноября 2026 года, "Ведомости" написали о переговорах VK, "Яндекса" и "Газпром-медиа". Предметом этих переговоров было названо "объединение продаж digital-инвентаря". Издание ссылалось на трех топ-менеджеров крупных рекламных агентств и двух людей, близких к участникам переговоров.

"Яндекс" опровергает сообщения о переговорах по единому рекламному сейлз-хаусу

©fifg / Shutterstock/Fotodom

"С ГПМ обсуждается интеграция в общие продажи платформы Rutube, уточнили трое собеседников «Ведомостей». По их словам, среди рассматриваемых конструкций объединения – создание общего сейлз-хауса", – указывали в издании.

Формирование единого селлера, как предполагается, может позволит упорядочить продажи и ценовую политику, оптимизировать расходы. Подобная конструкция уже реализована на ТВ, где существует Национальный рекламный альянс.

В пресс-службе цифровых активов ГПМ "Ведомостям" заявили, что такие переговоры не ведутся.

В "Яндексе" информацию о переговорах опровергают.

"Анонимные слухи о едином сейлз-хаусе недостоверны. Мы развиваем рекламный бизнес за счет собственных технологий, повышения эффективности продвижения и новых рекламных инструментов. У нас есть продуктовое партнерство с разными игроками, в том числе с VK и ГПМ, но объединение продаж не обсуждается", – приводит "Интерфакс" заявление компании.

В пресс-службе VK и ГПМ от комментариев агентству отказались.

Читайте наши каналы в Макс и Telegram: Профиль-News, журнал Профиль. Скачивайте полностью бесплатное мобильное приложение журнала "Профиль".

Метки: реклама яндекс
Рекомендательный сервис