19 августа в Москве будет облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, гроза

Днем столбики термометров в российской столице покажут +20...+22°C. В ночь на четверг, 20 августа, температура воздуха опустится до +10°C. В Московской области ожидается +19...+22°C и до +9°C ночью.

Ветер, осадки, атмосферное давление, влажность

Будет дуть южный и юго-западный ветер со скоростью 7–12 м/с, местами порывы до 17 м/c. Атмосферное давление в середине дня составит 741 мм рт. ст., влажность будет колебаться от 60 до 85%, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Климатический комфорт и геомагнитная активность

В столичном регионе погода ухудшится на сутки, ожидается порывистый ветер, ультрафиолетовый индекс всего два балла, температура днем опустится, атмосферное давление низкое. Метеочувствительным людям, особенно имеющим серьезные проблемы со здоровьем, сложно быстро адаптироваться: организм, ослабленный, со сниженными функциональными резервами, не может приспособиться к заметным колебаниям метеорологических факторов. Даже практически здоровые люди могут в такие дни отмечать ухудшение самочувствия, настроения, снижение физической и умственной активности, отмечают специалисты портала "Метеоновости".

Вспышечная солнечная активность от низкой до умеренной, возможны вспышки класса Х. Геомагнитное поле возможно неустойчивое. Радиационная обстановка невозмущенная, сообщает Институт прикладной геофизики имени академика Фёдорова.

Главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова сообщила, что последняя декада августа в Москве начнется с теплой и в основном сухой погоды. Однако в последний день текущей недели метеоусловия изменятся. В регионе похолодает, ожидаются осадки.