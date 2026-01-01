В среду, 18 ноября 2026 года, группа "Аэрофлот" заключила соглашение с аэропортом Краснодар (Пашковский) для дальнейшего формирования региональной базы компании в аэропорту. Соответствующий документ подписали генеральный директор "Аэрофлота" Сергей Александровский и генеральный директор холдинга "Аэродинамика" Алексей Старостин.

"Собственный хаб на юге России позволит группе «Аэрофлот» существенно расширить возможности для межрегиональных перевозок, снизить зависимость от столичных маршрутов и повысить транспортную доступность целого макрорегиона. Мы рассчитываем, что в ближайшем будущем новый терминал в Краснодаре станет ключевым узлом для пассажиропотока российского юга", – цитирует Александровского пресс-служба "Аэрофлота".

С момента возобновления полетов в сентябре 2025 года авиакомпании группы "Аэрофлот" перевезли через Пашковский 2,14 млн пассажиров. За десять месяцев 2026 года через авиагавань проследовали 1,68 млн человек, из них 1,27 млн – по внутренним направлениям.

В зимнем расписании группа выполняет полеты из Краснодара по 10 направлениям. Маршрутная сеть "Аэрофлота" включает регулярные рейсы в Москву, Казань, Красноярск, Новосибирск, Уфу, Ереван, Дубай, Стамбул. Авиакомпания "Россия" летает из Краснодара в Санкт-Петербург, лоукостер "Победа" – в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Стамбул.

Пашковский: в работе после перерыва уже 14 месяцев

Международный аэропорт Краснодар (Пашковский) – аэропорт федерального значения, расположенный на восточной окраине Краснодара, примерно в 12 км от центра города. Носит имя императрицы Екатерины II. Один из крупнейших аэропортов Южного федерального округа, обслуживает внутренние и международные авиарейсы. Эксплуатант – АО "Международный аэропорт «Краснодар»", входящее в группу "Аэродинамика".

Пашковский прекратил обслуживать гражданские рейсы 24 февраля 2022 года. Ограничения ввели по соображениям безопасности на фоне начала военных действий на Украине. Аэропорт оставался закрытым более трех с половиной лет. Пассажиры из Краснодара и соседних регионов были вынуждены пользоваться другими аэропортами, в частности Сочи, Минеральных Вод и Ставрополя.

11 сентября 2025 года Росавиация разрешила возобновить полеты. Восстановление авиасообщения позволило вернуть прямые маршруты из столицы Кубани, а дальнейшее расширение расписания создало условия для развития региональной маршрутной сети.

Где находятся хабы "Аэрофлота": в столице и Сибири

Авиационный хаб (от английского hub – "узел") – это аэропорт, который авиакомпания использует как крупный пересадочный центр и базу для организации полетов. В отличие от обычного пункта назначения, хаб обеспечивает стыковку множества маршрутов. Для этого перевозчик концентрирует в аэропорту самолеты и экипажи, формирует удобное расписание стыковок и развивает сеть направлений.

У группы "Аэрофлот" уже есть два основных хаба – московский аэропорт Шереметьево и Красноярск. Последний стал первым полноценным региональным хабом группы: его открыли 31 мая 2021 года. При этом компания развивает и другие региональные базы и кластеры. В стратегии развития до 2030 года выделены четыре региональных направления: Поволжье и Урал, Дальний Восток, Юг России и Красноярск.

На южном направлении в отдельный региональный кластер входят аэропорты Краснодар, Сочи и Минеральные Воды.

"Аэрофлот": основные показатели компании

"Аэрофлот" – крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа". В 2025 году "Аэрофлот" перевез 29,5 млн пассажиров, с учетом авиакомпаний группы – 55,3 млн.

За три квартала 2026 года группа "Аэрофлот" перевезла 42,2 млн пассажиров, на 0,6% меньше, чем годом ранее. Из них 31,1 млн (74%) – на внутренних линиях и 11,1 млн (26%) – на международных, перевозки за рубеж выросли на 12,9%. Головная авиакомпания перевезла 22,4 млн пассажиров (снижение на 0,9% год к году).

Скорректированная чистая прибыль компании "Аэрофлот" по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за январь – сентябрь 2026 года составила 14,7 млрд руб., что на 43,1% меньше, чем годом ранее. Выручка за этот период выросла на 7,9% – до 613,4 млрд руб.

Перевозчик связывает рост выручки с улучшением производственных показателей, несмотря на вынужденные отмены части рейсов из-за временных ограничений на использование воздушного пространства.