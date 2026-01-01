Аптека приедет сама: в каких регионах России начнут продавать лекарства без стационарных пунктов

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава России. Эксперимент продлится до 1 сентября 2029 года. За это время власти планируют проверить, насколько удобен такой способ продажи препаратов и можно ли будет распространить его на другие регионы.

Как будут работать передвижные аптеки

Мобильные аптечные пункты смогут приезжать в сельские населенные пункты, где жители не могут купить лекарства в обычной аптеке. Маршруты и расписание таких пунктов будут утверждать региональные власти. Поэтому в каждом регионе график работы передвижных аптек будет зависеть от местных условий и потребностей жителей.

Участвовать в эксперименте смогут аптечные организации, которые имеют лицензию на розничную торговлю, хранение и перевозку лекарств не менее трех лет. Им потребуется пройти установленную процедуру отбора и получить разрешение Росздравнадзора.

Покупатели смогут расплачиваться за препараты наличными или банковской картой.

При этом мобильные аптеки не станут полноценной заменой стационарным пунктам. В них разрешат продавать не все категории лекарств. В частности, под ограничения попадут препараты с наркотическими и психотропными веществами, сильнодействующие средства, лекарства, требующие хранения при температуре ниже 15 градусов, а также иммунобиологические и радиофармацевтические препараты. Нельзя будет купить там и лекарства, подлежащие предметно-количественному учету, препараты с содержанием этилового спирта выше 25% и средства, изготовленные непосредственно в аптеке.

Кроме того, эксперимент не распространяется на лекарства, которые граждане получают бесплатно или со скидкой за счет федерального или регионального бюджета.

Лекарства можно будет купить и в сельских почтовых отделениях

Еще одна мера, о которой сообщил Минздрав, касается отделений "Почты России". Правительство разрешило продавать востребованные лекарства в сельских почтовых отделениях, если в населенном пункте нет аптек и медицинских организаций с лицензией на фармацевтическую деятельность.

Такой подход должен расширить возможности покупки лекарств там, где открытие полноценной аптеки затруднено.

Передвижные аптеки и продажа препаратов через почтовые отделения призваны решить проблему доступности лекарств в небольших и удаленных населенных пунктах. Если поблизости нет аптеки, жителям приходится ехать за необходимыми средствами в районный центр. Для пожилых людей и тех, кому трудно передвигаться, такая поездка может стать серьезной проблемой.

Правительство рассчитывает использовать результаты эксперимента для дальнейшего развития этой модели. Итоговый доклад Минздрава о проведении эксперимента и предложения по изменению законодательства должны быть представлены до 31 октября 2029 года.