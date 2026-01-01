"Настоятельно просим водителей не выезжать на летней резине!" – говорится в сообщении ведомства.
В качестве альтернативы автомобилистам рекомендуют пользоваться метро, Московским центральным кольцом (МЦК) и Московскими центральными диаметрами (МЦД).
Тем, кто уже находится за рулем, советуют снизить скорость, увеличить дистанцию и избегать резких маневров. Из-за осадков и короткого светового дня видимость на дорогах может ухудшиться. Особую осторожность необходимо соблюдать во дворах, возле школ и пешеходных переходов.
В дептрансе также предупредили о возможной гололедице в утренние и вечерние часы.
Водителям рекомендуют учитывать погодные условия при планировании маршрутов и закладывать дополнительное время на дорогу.
Сколько снега выпадет в Москве
По прогнозу ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Михаила Леуса, 18 ноября в столице может сформироваться временный снежный покров высотой от 1 до 4 см.
По данным Гидрометцентра, ночью температура воздуха в Москве составит от минус 2 до 0°С. Днем ожидается от плюс 1 до плюс 3°С, местами снег может переходить в дождь. На дорогах не исключена гололедица.
При этом устойчивый снежный покров в столице пока не прогнозируется. Уже 19 ноября температура может повыситься до плюс 4–6°С, поэтому выпавший снег начнет таять.
Ранее Евгений Тишковец отмечал, что постоянный снежный покров в Москве, вероятнее всего, сформируется только с наступлением календарной зимы.