"Настоятельно просим водителей не выезжать на летней резине!" – говорится в сообщении ведомства.

В качестве альтернативы автомобилистам рекомендуют пользоваться метро, Московским центральным кольцом (МЦК) и Московскими центральными диаметрами (МЦД).

Тем, кто уже находится за рулем, советуют снизить скорость, увеличить дистанцию и избегать резких маневров. Из-за осадков и короткого светового дня видимость на дорогах может ухудшиться. Особую осторожность необходимо соблюдать во дворах, возле школ и пешеходных переходов.

В дептрансе также предупредили о возможной гололедице в утренние и вечерние часы.

Водителям рекомендуют учитывать погодные условия при планировании маршрутов и закладывать дополнительное время на дорогу.

Сколько снега выпадет в Москве

По прогнозу ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Михаила Леуса, 18 ноября в столице может сформироваться временный снежный покров высотой от 1 до 4 см.

По данным Гидрометцентра, ночью температура воздуха в Москве составит от минус 2 до 0°С. Днем ожидается от плюс 1 до плюс 3°С, местами снег может переходить в дождь. На дорогах не исключена гололедица.

При этом устойчивый снежный покров в столице пока не прогнозируется. Уже 19 ноября температура может повыситься до плюс 4–6°С, поэтому выпавший снег начнет таять.

Ранее Евгений Тишковец отмечал, что постоянный снежный покров в Москве, вероятнее всего, сформируется только с наступлением календарной зимы.