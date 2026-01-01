По словам синоптика, к концу среды в городе сформируется снежный покров высотой 1-4 сантиметра, на дорогах и тротуарах будет скользко.

"Среда станет серьезным испытанием для автолюбителей – водителям следует снизить скорость, держать безопасную дистанцию и стараться не совершать резких маневров, особенно на мостах, эстакадах, подъемах и спусках, проверить наличие стеклоомывающей жидкости и, кто еще не сделал, поменять летнюю авторезину на зимнюю", – пишет Леус в своем канале в "Максе".

В четверг, по прогнозу, столицу накроет теплый сектор циклона с центром над Финским заливом. В регион начнет поступать влажный и теплый воздух, осадки окончательно перейдут в дожди, и к вечеру от снега не останется следа.

Леус также сообщал, что нынешняя неделя с большой долей вероятности станет последней для метеорологической осени в столице. По оценке синоптика, уже на следующей неделе среднесуточная температура воздуха уйдет в минус, что означает начало метеорологической зимы с опозданием примерно на 10 дней. Осадки все чаще будут выпадать в виде снега.