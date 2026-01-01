Более 450 тыс. человек поступили в вузы России: лидируют учителя и медики

Самыми востребованными профессиями среди абитуриентов стали преподавание и медицина, передает РИА Новости в пятницу, 28 августа 2026 года. Согласно данным Минобрнауки, число зачисленных на бюджет по специальности "Педагогическое образование" с двумя профилями подготовки превысило 31 тыс. человек. На "Лечебное дело" поступили 20,3 тыс. человек, а на "Педагогическое образование" без двух профилей подготовки – 14,7 тыс. человек.

В число востребованных направлений также вошли строительство, информатика и вычислительная техника, электроэнергетика и электротехника, информационные системы и технологии, прикладная информатика, педиатрия и психолого-педагогическое образование.

Прием по программам магистратуры, специализированного высшего образования, ординатуры, ассистентуры-стажировки и аспирантуры продолжается. Окончательные данные приемной кампании 2026 года по всем уровням высшего образования будут сформированы в конце сентября.

Всего на прием в российские вузы в 2026/2027 учебном году выделено 620,5 тыс. бюджетных мест. Программы высшего образования реализуются в 1293 российских вузах – государственных и частных. Накануне Минобрнауки сообщало, что 1 сентября 1124 российских вуза начнут занятия в плановом режиме.