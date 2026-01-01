Об обращении датских властей к европейским дипломатам в субботу, 21 ноября, сообщило агентство Reuters. Копенгаген призвал принять дополнительные меры по ограничению доступа россиян в Шенгенскую зону в послании, направленном представителям стран ЕС вечером 20 ноября.

Инициатива последовала за сделанным в пятницу заявлением датских властей о предотвращении покушения, которое якобы планировала российская разведка. Речь идет о заговоре с целью убийства украинского рэпера Альберта Васильева, выступающего под псевдонимом Kyivstoner. Подозреваемые были задержаны 25 сентября, перед судом предстало двое датчан. Им предъявили обвинения в покушении на убийство и содействии иностранной разведке.

Российское посольство в Копенгагене отвергло обвинения, заявив, что они не подкреплены доказательствами.

На этом фоне премьер-министр Метте Фредериксен объявила о сокращении выдачи виз россиянам. Посла России вызвали в МИД Дании и уведомили, что военный атташе РФ объявлен persona non grata: он должен покинуть королевство в течение семи дней.

Глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен озвучил призыв прекратить выдавать россиянам шенгенские визы. По его словам, в 2025 году Дания выдала гражданам России всего 173 визы, однако в других странах ЕС их продолжают выдавать в значительном количестве. Получив шенгенскую визу в одной из стран соглашения, россияне могут свободно перемещаться по большей части Шенгенской зоны.

Ужесточение порядка выдачи виз гражданам России остается одним из приоритетов Брюсселя. Еврокомиссия намерена представить новые изменения визовых правил Евросоюза в начале 2027 года. 20 ноября стало известно, что Швеция решила прекратить выдачу шенгенских виз российским спортсменам.

В 2022 году в Евросоюзе оформили около 4 млн виз для россиян. По статистике Еврокомиссии, в 2025 году число виз сократилось до 630,6 тыс.