По его словам, перенос связан с тем, что традиционные даты выплат – 3, 5 и 8 января – приходятся на новогодние праздники, пишет RT в воскресенье, 22 ноября 2026 года.

Речь идет о перечислениях, которые обычно приходят:

3-го числа – единое пособие на детей до 17 лет и беременным, пособие по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих, а также пособие на ребенка военнослужащего по призыву;

5-го – ежемесячная выплата из материнского капитала на ребенка до трех лет;

8-го – пособие по уходу за ребенком до полутора лет для работающих родителей.

Все эти средства поступят до начала января.

"Это выплаты за декабрь 2026 года. Пособия за январь 2027 года поступят по регулярному графику в феврале", – отметил парламентарий, подчеркнув, что речь идет о переносе сроков, а не о дополнительной выплате.

Говырин призвал ориентироваться на график конкретного вида выплат. Точные даты Социальный фонд России обычно озвучивает перед праздниками.

Парламентарий отметил, что узнать даты выплат можно будет на странице регионального отделения Соцфонда, в клиентской службе фонда или по телефону 8 (800) 100-00-01. Получателям выплат через почтовые отделения следует свериться с местным расписанием доставки. Для впервые назначаемых пособий действует отдельный срок.

"Конкретный день предновогоднего перевода можно уточнить ближе к концу декабря", – добавил депутат.

Пособия выплачивают досрочно, когда плановая дата перечисления выпадает на выходной или праздничный день. При первичном оформлении средства перечисляют в течение пяти рабочих дней после одобрения заявки, в дальнейшем деньги будут приходить по общему графику.