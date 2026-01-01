Девушка, напавшая с ножом на сестер в Уфе, частично признала вину

Следователь в ходе судебного заседания сообщил, что задержанная частично признала вину. По его словам, накануне ей было предъявлено обвинение, передает ТАСС.

Как заявил во время судебного заседания адвокат Максим Усов, девушка сотрудничает со следствием и дает подробные показания.

Следствие ходатайствовало об аресте фигурантки дела на два месяца. Прокуратура поддержала это прошение.

18 августа 16-летняя жительница Уфы напала с ножом на сверстницу и ее младшую сестру. Инцидент произошел в квартире пострадавших. По версии следствия, конфликт возник на почве личных неприязненных отношений.

"Девочки учились вместе, в одном классе, и у них были какие-то ссоры в школе. И вот одна из них из мести пришла домой к потерпевшим, зашла, нанесла удары ножом и ушла", – рассказали ТАСС в правоохранительных органах.

Шестнадцатилетнюю нападавшую задержали. Как сообщают СМИ, она является студенткой первого курса колледжа.

Региональный главк Следственного комитета РФ возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство (часть 3 статьи 30, пункты "а" и "в" части 2 статьи 105 УК РФ).

Пострадавших сестер в тот же день экстренно прооперировали, состояние старшей медики оценивали как крайне тяжелое. 18 августа министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин сообщил, что состояние раненых девочек тяжелое, но стабильное. Он отметил, что есть небольшая положительная динамика.