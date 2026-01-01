Как говорится в публикации на сайте словаря, слово human используют для описания качеств, недостатков и чувств, свойственных людям, в отличие от животных, богов или машин. В современном контексте оно приобретает дополнительное значение: помогает отделить человеческое творчество и способности от результатов работы искусственного интеллекта.

В Cambridge Dictionary объяснили, что технологии достигли уровня, при котором ИИ способен создавать тексты, изображения, произведения искусства и музыку, которые становится все сложнее отличить от созданных людьми.

"По мере того как контент, сгенерированный ИИ, становится повсеместным, простое указание на то, что нечто сделано человеком, приобретает совершенно новый смысл", – отмечается в публикации.

Лексикограф Кембриджского словаря Колин Макинтош также обратил внимание на опасения, связанные с передачей искусственному интеллекту все большего количества интеллектуальных задач. По его словам, люди начинают задумываться о том, какие способности могут утратить, если будут слишком сильно полагаться на технологии.

Какие слова претендовали на звание главного в 2026 году

Среди других претендентов на звание слова года были agent – термин для обозначения ИИ-агентов, способных самостоятельно выполнять задачи, и analogue (аналоговый), который приобрел дополнительную актуальность на фоне интереса к занятиям и предметам вне цифровой среды.

В список также вошло слово wholesome, описывающее что-то полезное для физического, эмоционального или нравственного благополучия человека.

Ранее словарь Collins назвал словом 2026 года mogging – молодежный сленг, обозначающий превосходство над кем-либо или чем-либо, например по внешности, статусу или другим характеристикам.

Выражение возникло в интернет-субкультурах и первоначально использовалось в бодибилдинге. Впоследствии оно распространилось в социальных сетях и стало употребляться в более широком значении – "затмевать", "превосходить", "выглядеть выигрышнее на чьем-либо фоне".

По данным Collins, частота употребления слова mogging за год увеличилась на 210%. В словаре отметили, что выражение особенно популярно среди представителей поколений Z и Alpha, которые используют его в том числе в шутливом и ироничном контексте.