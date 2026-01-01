Изменились правила оказания платных медицинских услуг

Медицинские организации обязаны оказывать платные услуги с учетом номенклатуры медицинских услуг, утвержденной Минздравом. Соответствующее постановление правительства опубликовано на официальном портале правовой информации.

Пациент получает право отдельно запросить консультацию или медицинское вмешательство, в том числе сверх объема, предусмотренного стандартом медицинской помощи. Для проведения таких вмешательств потребителю или заказчику потребуется предоставить письменное согласие.

Изменяются требования к сметам: клиника сможет подготовить твердую либо приблизительную смету. По запросу пациента, заказчика или исполнителя оформление сметы становится обязательным, а документ включается в состав договора.

При получении анонимной медицинской помощи паспортные данные указывать не потребуется. При этом в договоре должны быть зафиксированы конкретные сроки оказания услуг.

Медицинские организации будут передавать сведения об оказанных платных услугах в Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения.

Срок действия утвержденных норм установлен до 1 сентября 2031 года.

По данным Ингосстраха, в настоящее время платной медициной пользуются около 50% россиян. Около 8% из них получают помощь по полисам добровольного медицинского страхования (ДМС), остальные оплачивают услуги самостоятельно. Социологические опросы ФОМ и ВЦИОМ показывают, что от 24% до 27% граждан обращаются к частным врачам при конкретных заболеваниях.