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Какой шоколад выбрать в магазине: Роскачество проверило популярные марки

Эксперты Роскачества проверили популярные марки молочного и темного шоколада, чтобы определить, какие продукты соответствуют требованиям к качеству и составу. Специалисты изучали содержание какао-продуктов, проверяли наличие растительных жиров и сопоставляли фактические характеристики продукции с информацией на упаковке.

Какой выбрать шоколад

Иллюстрация создана нейрогенеративной сетью

©Нейросеть ChatGPT / «Профиль»

Эксперты отмечают, что привлекательная упаковка сама по себе не гарантирует высокого качества шоколада. При производстве некоторых плиток дорогое какао-масло могут заменять более дешевыми растительными жирами, а натуральные молочные компоненты – сухими смесями. В результате такой продукт внешне может практически не отличаться от классического шоколада, но его состав будет другим, пишет "Петербург 2".

Особое внимание специалисты уделили молочному шоколаду – в этой категории производители чаще используют способы снижения себестоимости за счет замены отдельных ингредиентов.

По итогам исследования пять марок молочного шоколада получили максимальные оценки и российский "Знак качества": Sobranie, "Алёнка", "Конфил", "Победа Вкуса" и "Яшкино". Еще четыре бренда – Dove, Merci, Nestle и Ritter Sport – вошли в рекомендованный список. В их продукции специалисты не выявили критичных нарушений, а заявленные на упаковке характеристики соответствовали фактическим показателям.

Среди темного шоколада лидерами исследования стали "Бабаевский", Alpen Gold и "ВкусВилл".

Специалисты советуют перед покупкой не ограничиваться внешним видом упаковки и изучать перечень ингредиентов. В традиционном шоколаде основными компонентами обычно являются какао тертое, какао-масло и сахар. Для молочного шоколада дополнительно используются сухое молоко или сливки.

Наличие в составе пальмового масла, заменителей какао-масла или кондитерских жиров говорит о том, что продукт отличается от классического шоколада.

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Метки: Роскачество шоколад
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