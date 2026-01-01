12 ноября 2026
USD 82.66 +0.11 EUR 92.7 +0.3
Новости Общество
  1. Главная страница
  2. Новости
  3. Когда водителям нужно сменить резину на зимнюю: в МВД напомнили о правилах с 1 декабря

Когда водителям нужно сменить резину на зимнюю: в МВД напомнили о правилах с 1 декабря

В России с 1 декабря до конца февраля эксплуатация легковых машин и небольших грузовиков на летних шинах запрещена, сообщили в пресс-службе МВД России. Речь идет о категориях M1 (легковые автомобили) и N1 (грузовики с допустимой максимальной массой не более 3,5 т).

В ведомстве уточнили, что с июня по август запрещено пользоваться автомобилем на шипованных шинах. Кроме того, эксплуатация машины недопустима, если зимние или шипованные шины установлены не на все колеса.

Автоюрист Лев Воропаев рассказал РИА Новости, что для автобусов и грузовиков свыше 3,5 т (категории M2, M3, N2, N3) обязательной замены летней резины на зимнюю нет. Однако в случае отсутствия зимних шин такие транспортные средства на весь зимний период до конца февраля должны быть укомплектованы цепями противоскольжения.

Читайте наши каналы в Макс и Telegram: Профиль-News, журнал Профиль. Скачивайте полностью бесплатное мобильное приложение журнала "Профиль".

Метки: автомобили МВД
Рекомендательный сервис