Когда водителям нужно сменить резину на зимнюю: в МВД напомнили о правилах с 1 декабря

В ведомстве уточнили, что с июня по август запрещено пользоваться автомобилем на шипованных шинах. Кроме того, эксплуатация машины недопустима, если зимние или шипованные шины установлены не на все колеса.

Автоюрист Лев Воропаев рассказал РИА Новости, что для автобусов и грузовиков свыше 3,5 т (категории M2, M3, N2, N3) обязательной замены летней резины на зимнюю нет. Однако в случае отсутствия зимних шин такие транспортные средства на весь зимний период до конца февраля должны быть укомплектованы цепями противоскольжения.