Курская область получила 1,5 млрд рублей на жилищные сертификаты

Всего будет выдано 204 сертификата, с их учетом общее количество выданных сертификатов в регионе составит 16.760.

"Все, кто имеет право на сертификат, обязательно его получат", – подчеркнул Хинштейн.

По его словам, в Москве на проверке находится заявка еще более чем на 600 сертификатов.

Вероятно, речь идет о получении тех денег, которые губернатор анонсировал почти неделей ранее, 7 ноября.

По данным властей, с начала выдачи уже оформлено 16.556 сертификатов на сумму более 104 млрд руб. Более 15,5 тыс. семей приобрели жилье. Более половины таких сертификатов, 9282, было выдано в 2025-м (в целом на 58,44 млрд руб.).

С 1 июля 2025-го полномочия по рассмотрению заявлений и формированию учетных дел были переданы от администраций муниципальных образований на Дирекцию, что позволило работать по принципу одного окна и исключить излишние процедуры.

Жилищные сертификаты – это именные свидетельства, дающие право на безвозмездную субсидию для покупки или строительства жилья.