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Лечо с помидорами и болгарским перцем: простая заготовка на зиму

Для приготовления лечо понадобятся помидоры, сладкий перец и лук. Морковь можно добавить по желанию: она придает закуске дополнительную сладость, но не является обязательным ингредиентом. Овощи сначала выдерживают в маринаде, чтобы они пустили сок, а затем варят до состояния, когда перец остается чуть упругим.

Лечо

Иллюстрация создана нейрогенеративной сетью

©Нейросеть ChatGPT / «Профиль»

Ингредиенты:

  • помидоры – 3 кг;
  • болгарский перец – 1 кг;
  • репчатый лук – 1 кг;
  • морковь – 1 кг (по желанию);
  • сахар – 300 г;
  • соль – 100 г;
  • подсолнечное масло – 500 мл;
  • уксусная эссенция 70% – 1 ст. л.;
  • черный и красный молотый перец – по вкусу;
  • лавровый лист – 2–3 шт. по желанию.

Количество сахара, соли и специй можно корректировать с учетом вкуса овощей. Если хочется получить более сладкую закуску, количество сахара увеличивают, а для выраженной остроты добавляют красный перец, пишет "Петербург 2".

Как приготовить лечо

Помидоры нарезают крупными дольками, болгарский перец очищают от семян и режут полосками или широкими кусочками. Лук измельчают полукольцами. Морковь, если она используется, нарезают кружочками, соломкой или натирают на крупной терке.

Подготовленные овощи складывают в большую кастрюлю. Добавляют растительное масло, сахар, соль, специи и уксусную эссенцию, предварительно убедившись, что ее концентрация подходит для выбранной рецептуры.

Смесь перемешивают и оставляют в холодильнике на 6–10 ч. За это время овощи выделяют сок и пропитываются маринадом. После этого кастрюлю ставят на медленный огонь и варят лечо 30–45 мин., периодически аккуратно перемешивая.

Ориентироваться стоит прежде всего на состояние перца: он должен стать мягче, но не развариться и сохранить форму. Если готовить овощи слишком долго, кусочки потеряют плотность, а закуска станет однородной.

Готовое лечо можно разложить по стерилизованным банкам и закатать. Банки следует перевернуть и укутать до полного остывания.

Какие овощи выбрать

Для лечо лучше подходят мясистые помидоры с плотной мякотью, например сорта "сливка" или "дамские пальчики". Они меньше развариваются и помогают сохранить густоту закуски.

Болгарский перец можно взять красный или желтый, желательно толстостенный. Крупная нарезка также помогает овощам сохранить форму после приготовления.

Морковь остается необязательным компонентом: с ней вкус получается немного слаще, без нее ярче ощущаются помидоры и перец.

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Метки: рецепты
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