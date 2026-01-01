Лечо с помидорами и болгарским перцем: простая заготовка на зиму

Ингредиенты:
- помидоры – 3 кг;
- болгарский перец – 1 кг;
- репчатый лук – 1 кг;
- морковь – 1 кг (по желанию);
- сахар – 300 г;
- соль – 100 г;
- подсолнечное масло – 500 мл;
- уксусная эссенция 70% – 1 ст. л.;
- черный и красный молотый перец – по вкусу;
- лавровый лист – 2–3 шт. по желанию.
Количество сахара, соли и специй можно корректировать с учетом вкуса овощей. Если хочется получить более сладкую закуску, количество сахара увеличивают, а для выраженной остроты добавляют красный перец, пишет "Петербург 2".
Как приготовить лечо
Помидоры нарезают крупными дольками, болгарский перец очищают от семян и режут полосками или широкими кусочками. Лук измельчают полукольцами. Морковь, если она используется, нарезают кружочками, соломкой или натирают на крупной терке.
Подготовленные овощи складывают в большую кастрюлю. Добавляют растительное масло, сахар, соль, специи и уксусную эссенцию, предварительно убедившись, что ее концентрация подходит для выбранной рецептуры.
Смесь перемешивают и оставляют в холодильнике на 6–10 ч. За это время овощи выделяют сок и пропитываются маринадом. После этого кастрюлю ставят на медленный огонь и варят лечо 30–45 мин., периодически аккуратно перемешивая.
Ориентироваться стоит прежде всего на состояние перца: он должен стать мягче, но не развариться и сохранить форму. Если готовить овощи слишком долго, кусочки потеряют плотность, а закуска станет однородной.
Готовое лечо можно разложить по стерилизованным банкам и закатать. Банки следует перевернуть и укутать до полного остывания.
Какие овощи выбрать
Для лечо лучше подходят мясистые помидоры с плотной мякотью, например сорта "сливка" или "дамские пальчики". Они меньше развариваются и помогают сохранить густоту закуски.
Болгарский перец можно взять красный или желтый, желательно толстостенный. Крупная нарезка также помогает овощам сохранить форму после приготовления.
Морковь остается необязательным компонентом: с ней вкус получается немного слаще, без нее ярче ощущаются помидоры и перец.