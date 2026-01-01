"Лишение специального права назначается судьей. При этом срок лишения специального права не может быть менее одного месяца и более трех лет", – уточнили в пресс-центре МВД ТАСС.

В ведомстве отметили, что лишение специального права применяется за грубые или систематические нарушения порядка его использования. Также эта мера может быть назначена за уклонение от исполнения ранее назначенного административного наказания и за нарушение временного ограничения на пользование специальным правом, введенного в рамках исполнительного производства.

По отдельным нарушениям, предусмотренным главой 12 КоАП РФ (административные правонарушения в области дорожного движения), максимальный срок лишения водительских прав составляет два года. К таким случаям относятся, в частности: