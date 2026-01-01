"Лишение специального права назначается судьей. При этом срок лишения специального права не может быть менее одного месяца и более трех лет", – уточнили в пресс-центре МВД ТАСС.
В ведомстве отметили, что лишение специального права применяется за грубые или систематические нарушения порядка его использования. Также эта мера может быть назначена за уклонение от исполнения ранее назначенного административного наказания и за нарушение временного ограничения на пользование специальным правом, введенного в рамках исполнительного производства.
По отдельным нарушениям, предусмотренным главой 12 КоАП РФ (административные правонарушения в области дорожного движения), максимальный срок лишения водительских прав составляет два года. К таким случаям относятся, в частности:
- установка без разрешения устройств для подачи специальных световых или звуковых сигналов (часть 5 статьи 12.5 КоАП РФ);
- управление в состоянии опьянения, если деяние не образует уголовного состава (часть 1 статьи 12.8 КоАП РФ);
- передача управления лицу в состоянии опьянения (часть 2 статьи 12.8 КоАП РФ);
- нарушение, повлекшее причинение вреда здоровью средней тяжести (часть 2 статьи 12.24 КоАП РФ);
- отказ от медосвидетельствования при отсутствии признаков уголовного преступления (часть 1 статьи 12.26 КоАП РФ);
- употребление алкоголя, наркотических или психотропных веществ после ДТП или после остановки по требованию полиции до освидетельствования либо решения об отказе от него (часть 3 статьи 12.27 КоАП РФ).