Маринованная капуста в азиатском стиле: пикантная быстрая закуска для тех, кому надоели классические рецепты

Ингредиенты:

капуста белокочанная – 1 кочан (примерно 0,9 – 1 кг);

морковь – 1–2 шт. в зависимости от размера;

коричневый сахар – 100 г;

яблочный уксус – 150 мл;

свежий корень имбиря – кусочек около 4–5 см длиной;

чеснок – 4–5 зубчиков;

перец чили – 1/2 или 1/3 стручка (по вкусу);

рафинированное растительное масло – 100 мл;

соевый соус – 2 ст. л.;

крупная нейодированная соль – 1 ст. л.;

паста том-ям – 2 ст. л.

Капусту беру только поздних сортов. Выбираю самый крепкий кочан, который слегка хрустит при сдавливании. Это залог того, что закуска получится хрустящей. Количество перца чили варьирую по вкусу.

Как приготовить маринованную капусту в азиатском стиле: пошаговый рецепт

У капусты снимаю верхние поврежденные листья и вырезаю кочерыжку. Морковь, чеснок и имбирь чищу. У перца чили удаляю семена и перегородки, чтобы закуска не горчила. Нарезаю капусту крупными шашками (квадратиками) примерно 3х3 или 4х3 см. Поздняя капуста бывает жестковатой, поэтому заливаю ее кипятком в глубокой миске на 30–40 секунд, после чего сразу откидываю на дуршлаг и даю воде полностью стечь. Морковь тру на крупной терке и добавляю к капусте. Имбирь и чеснок пропускаю через пресс. Чили режу тонкими кольцами. Выкладываю их горкой по центру поверх капусты и моркови. Прогреваю, помешивая, в сотейнике на среднем огне пасту том-ям с растительным маслом. Нужно буквально 30-40 секунд, чтобы она раскрыла свой аромат. Поливаю горячим маслом горку из чеснока, имбиря и чили – благодаря этому они отдают максимум своего аромата. В отдельной емкости смешиваю уксус, соевый соус с сахаром и солью до растворения. Вслед за маслом заливаю овощи подготовленным жидким маринадом. Тщательно перемешиваю все руками, слегка прижимая, чтобы капуста начала активнее отдавать сок. Делаю это в виниловых перчатках, чтобы защитить кожу от жгучего чили и запаха чеснока. Утрамбовываю капусту, накрываю плоской тарелкой, поверх нее ставлю груз – литровую банку с водой. Оставляю заготовку при комнатной температуре на 5-6 часов, а затем убираю в холодильник.

Уже через сутки маринованную капусту можно подать на стол. Для удобства готовую закуску лучше переложить в стеклянную банку или контейнер. Хранить ее в холодильнике под плотной крышкой можно до 2–3 недель.

Также можно сделать маринованные овощные голубцы. Мясо для них не нужно – для начинки я беру морковь, сладкий перец и чеснок со свежей зеленью, а приправа в корейском стиле и чили добавляют блюду приятную остроту и пикантность.