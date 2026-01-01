Речь о нехватке денег у компаний отрасли: затраты на вычислительные мощности и оборудование растут быстрее, чем прибыль от их использования. GPU – графические процессоры, на которых обучают и запускают ИИ-модели. HBM и DRAM – типы памяти, необходимые для таких вычислений. Спотовые цены – цены на текущий момент, в отличие от долгосрочных контрактов.

"Запустить такой объем вычислительных мощностей, обеспечить их охлаждение и стабильную работу – невероятно сложная задача. <...> В следующем году дефицит наличности будет просто безумным", – написал Маск в X.

По словам Маска, причиной может стать растущий разрыв между оплатой оборудования для искусственного интеллекта и получением от него прибыли. В феврале SpaceX приобрела разработчика чат-бота Grok, компанию xAI. Незадолго до этого xAI объявила о партнерстве с Anthropic в области вычислительных ресурсов. В сентябре Маск утверждал, что ИИ превзойдет людей во всех областях к концу 2027 года или самое позднее к 2028-му.

"ИИ-пузырь": что известно

В IT-сообществе заговорили об "ИИ-пузыре" на фоне выхода Anthropic на биржу. В середине ноября Anthropic разместила акции на Nasdaq с оценкой около $1,5 трлн. Пузырь – ситуация на финансовом рынке, когда стоимость акций и инвестиции в компании растут быстрее, чем реальная прибыль и окупаемость технологий.

В августе The Wall Street Journal писала, что компании вступают в "опасную зону" из-за огромных средств, вкладываемых в искусственный интеллект. Позднее основатель хедж-фонда Bridgewater Рэй Далио предупреждал, что "ИИ-пузырь" вот-вот лопнет из-за растущих процентных ставок и необходимости конвертировать богатство в наличные.

Вскоре The Financial Times сообщила, что бум ИИ в США начал давать трещины, столкнувшись с задержками строительства дата-центров, ростом стоимости заимствований и недовольством местных жителей. На этом фоне 47 крупных проектов дата-центров отложили, отменили или заблокировали.

Кредитный рынок для проектов в сфере искусственного интеллекта подходит к пределам по обеспечению займов, сообщает Bloomberg. По данным агентства, процентные ставки по облигациям и кредитам на строительство ИИ-инфраструктуры выросли до двузначных значений. Банкам становится все сложнее передавать риски страховщикам и другим инвесторам.

Базовый сценарий – не крах ИИ, а охлаждение наиболее спекулятивного инфраструктурного сегмента при продолжении развития технологий у финансово устойчивых лидеров. Слабые игроки столкнутся с удорожанием или отсутствием денег, крупные компании с сильными денежными потоками продолжат строить.