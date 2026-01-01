Минпросвещения не будет отменять домашние задания для школьников

Содержание:

"Коллеги, много вопросов поступает к нам об отмене домашнего задания. Думаю, вы согласитесь, домашние задания нужны для повторения пройденного материала. Конечно, надо эту работу совершенствовать, но отменять домашние задания мы не планируем", – цитирует ТАСС Кравцова, выступавшего на пленарном заседании совещания работников образования и науки Татарстана.

Почему вопрос об отмене "домашки" возник

Дискуссия об отмене или сокращении домашних заданий идет в России как минимум с 2025 года. В августе 2025 года депутаты из партии "Новые люди" предложили запретить домашние задания на выходные и праздничные дни, ссылаясь на перегрузку школьников. В сентябре фракция также предложила провести в Новосибирской области эксперимент по замене традиционной "домашки" творческими заданиями.

Минпросвещения пошло по пути нормирования домашней нагрузки. С 1 сентября 2025 года были введены единые ориентиры по времени выполнения заданий:

1-й класс – до часа;

2–3-й – до полутора часов;

4–5-й – до 2 часов;

6–8-й – до 2,5 часа;

9–11-й – до 3,5 часа.

Суммарный объем домашней работы по всем предметам не должен превышать установленного для класса времени. Школам также предписано контролировать объем заданий.

Кравцов уже выступал против самой идеи отмены домашнего задания осенью 2025 года.

Отдельная проблема – нейросети и готовые решения

В дискуссию добавился еще один фактор – распространение генеративного искусственного интеллекта (ИИ). В сентябре 2025 года первый замминистра просвещения Александр Бугаев заявил, что использование ИИ для выполнения домашней работы мешает школьнику самостоятельно осваивать материал. По его словам, нейросеть следует рассматривать как помощника, а не как способ выполнить задание вместо ученика.

В январе 2026 года Минпросвещения сообщило о подготовке законопроекта, предусматривающего адресную блокировку размещения готовых домашних заданий из учебников и пособий. При этом речь не шла о полном запрете образовательных материалов в интернете: официальные электронные версии учебников и некоторые другие материалы должны оставаться доступными.

Что изменилось в российской школе в 2025–2026 годах

Нынешняя дискуссия о домашних заданиях проходит на фоне более масштабной перестройки школьной программы. Основные изменения следующие.